Halbleiterzulieferer Suss Microtec erwartet weiteres Umsatzwachstum

GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec erwartet für das neue Geschäftsjahr ein fortgesetztes Wachstum. So soll der Umsatz in der Mitte der Spanne um rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Garching mitteilte. Insgesamt geht Suss Microtec von 470 bis 510 Millionen Euro an Erlösen aus. Dabei kann das Unternehmen auf einen robusten Auftragsbestand von 428,4 Millionen Euro bauen, der größtenteils 2025 abgearbeitet werden soll.

Die Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll 15 bis 17 Prozent erreichen. Dabei dürften höhere Kosten für verschiedene IT- und Digitalisierungsprojekte belasten.

Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz um 46,6 Prozent auf rund 446 Millionen Euro. Die Ebit-Marge betrug den Angaben zufolge 16,8 Prozent. Das Unternehmen hat bereits im Januar vorläufige Ergebnisse vorgelegt. Die Zahlen beziehen sich dabei auf das fortgeführte Geschäft.

Unter dem Strich erzielte Suss einen Gewinnsprung von 4,7 Millionen auf 110,3 Millionen Euro. Rund 52 Millionen Euro entfielen dabei auf das fortgeführte Geschäft, 58,3 Millionen Euro stammten aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs MicroOptics. Aktionäre sollen eine Dividende von 30 Cent je Aktie erhalten, 50 Prozent mehr als im Vorjahr./nas/jha/