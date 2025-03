Programm für Fortbildung von Fachkräften zur Förderung der japanischen Küche und Kulinarik, veranstaltet von JCDC

Neun neue ausländische Köche haben das JCDC-Programm absolviert

Das Programm für die Fortbildung von Fachkräften zur Förderung der japanischen Küche und Kulinarik, veranstaltet von der gemeinnützigen japanischen Organisation JCDC (Japanese Cuisine and Dietary Culture Development Committee, Ort: Tokio, Vertreter: Yoshihiro Murata), ist ein vom japanischen Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und Fischerei (MAFF) unterstütztes Schulungsprogramm, mit dem Fachkräfte ausgebildet werden sollen, die die japanische Küche, Kulinarik und Zutaten im Ausland fördern. Das Programm wird seit dem Jahr 2016 jährlich durchgeführt, und bisher haben mehr als 200 Köchinnen und Köche daran teilgenommen, die jetzt in Ländern rund um die Welt tätig sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250323542443/de/

This year's program completers

Nach Absolvierung einer vierwöchigen Online-Ausbildung reisten die neun jungen Küchenchefinnen und Küchenchefs, die aus Ländern der ganzen Welt ausgewählt worden waren, Ende August nach Japan und wurden dort ca. sechs Monate lang in den Küchen berühmter japanischer Restaurants in Kyoto und Tokio fortgebildet. Hier wurden die Methoden der japanischen Küche vertieft, mit denen sie sich an einer der führenden Kochschulen Japans vertraut gemacht hatten. Am Ende der Schulung unterzogen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Prüfung, basierend auf den Richtlinien für die Zertifizierung von Kochkompetenzen für die japanische Küche im Ausland. Die Prüfung wurde von vier TeilnehmerInnen mit einer Silber-Zertifizierung und fünf TeilnehmerInnen mit einer Bronze-Zertifizierung abgeschlossen. Die Veranstalter hoffen nun, dass die AbsolventInnen ihre Kenntnisse der japanischen Kulinarik und Kochkunst künftig in ihren Heimatländern in die Praxis umsetzen werden.

Das Programm wird jedes Jahr mit Unterstützung der japanischen Regierung für ausländische Küchenchefs durchgeführt, die sich mit der echten japanischen Küche vertraut machen möchten. Informationen über die Teilnahmebedingungen für 2025 werden frühestens im Mai auf der Website der JCDC bekanntgegeben.

https://en.jcdc.tokyo/hrdp/

[Partnerschulen]

Taiwa Gakuen Kyoto Culinary Art College https://www.taiwa.ac.jp/global/en/

[Schulungspartnerrestaurants]

Kikunoi Honten https://kikunoi.jp/en/

Tankuma Kitamise https://www.tankumakita.jp/en/

Arashiyama Kumahiko https://kumahiko.com/en/

Kinobu http://www.kinobu.co.jp/en/

Takeshigero https://www.takeshigero.com/english/

Uosaburo https://www.uosaburo.com/english.html

Shichi Jyu Ni Kou https://www.72kou.jp/marunouchi/english.html

Akasaka Asada https://www.asadayaihei.co.jp/akasaka/

Sakae-Zushi http://sakaezushi01.com/index.html

[Ausbildungsinhalt für Online-Schulung]

https://japanese-cuisine.com/manabi#top

https://www.kpu.ac.jp/jp_cuisine_ebook/

[Richtlinien für die Zertifizierung von Kochkompetenzen für die japanische Küche im Ausland]

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syokubun/attach/pdf/tyori-19.pdf

[Liste der ProgrammabsolventInnen von 2024] *Siehe PDF-Datei im Anhang.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250323542443/de/

Japanese Cuisine and Dietary Culture Development Committee (JCDC)

https://en.jcdc.tokyo/

Aya Hamasuna

E-Mail: aya@jcdc.tokyo

TEL.: 81-80-5682-0463