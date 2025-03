EQS-News: Masterflex SE legt Geschäftsbericht 2024 vor – Operatives Rekordergebnis trotz eines herausfordernden konjunkturellen Umfeldes erzielt

EQS-News: Masterflex SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Masterflex SE legt Geschäftsbericht 2024 vor – Operatives Rekordergebnis trotz eines herausfordernden konjunkturellen Umfeldes erzielt



28.03.2025 / 07:30 CET/CEST

Konzern-Umsatz bei 98,1 Mio. Euro (Vorjahr: 101,1 Mio. Euro)

Rekordwerte beim EBITDA mit 18,2 Mio. Euro (Vorjahr: 17,9 Mio. Euro) sowie beim operativen EBIT mit 12,7 Mio. Euro (Vorjahr: 12,6 Mio. Euro) erreicht

Operative EBIT-Marge auf 13,0 % erneut verbessert (Vorjahr: 12,4 %)

Bilanzqualität mit 67,7 % Eigenkapitalquote (Vorjahr: 61,5 %) deutlich gesteigert

Dividende für 2024 von 0,27 Euro (Vorjahr: 0,25 Euro) pro Aktie geplant

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 25 % gesenkt

Prognose 2025: Umsatz von 100 Mio. Euro bis 105 Mio. Euro und EBIT zwischen 12 Mio. Euro und 15 Mio. Euro erwartet

Gelsenkirchen, 28. März 2025 – Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) hat heute den testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt und bestätigt die am 13. März 2025 veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Trotz eines insgesamt herausfordernden konjunkturellen Umfeldes und den damit verbundenen rezessiven Tendenzen in einem Teil der Abnehmerbranchen ist es Masterflex abermals gelungen, den erfolgreichen Kurs zur nachhaltigen Profitabilitätssteigerung fortzusetzen.

Im Geschäftsjahr 2024 hat die Masterflex Group einen Umsatz von 98,1 Mio. Euro (Vorjahr: 101,1 Mio. Euro) erzielt und blickt trotz eines spürbaren konjunkturellen Gegenwindes auf eine erfolgreiche und robuste Geschäftsentwicklung zurück. Der Umsatz blieb zwar aufgrund der zurückhaltenden Nachfrage in den klassischen konjunktursensiblen Abnehmerbranchen leicht unter der Prognosespanne von 100 Mio. Euro bis 107 Mio. Euro, das EBITDA erreichte jedoch mit 18,2 Mio. Euro (Vorjahr: 17,9 Mio. Euro) einen neuen Rekordwert. Das operative EBIT lag mit 12,7 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2024 ebenfalls auf einer neuen Bestmarke (Vorjahr: 12,6 Mio. Euro), sodass die Masterflex Group trotz eines schwächer als erwarteten Umsatzes die Prognosespanne von 12,0 Mio. Euro bis 15,0 Mio. Euro erreichen konnte. Daraus resultiert eine abermalige Steigerung der operativen EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahreswert von 12,4 % auf 13,0 %. Das Konzernergebnis erreichte im Berichtsjahr 8,2 Mio. Euro (Vorjahr: 8,0 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie gemäß IFRS auf unverwässerter und verwässerter Basis lag bei 0,86 Euro (Vorjahr: 0,83 Euro).

In der leicht rückläufigen Umsatzentwicklung spiegelt sich die schwache konjunkturelle Entwicklung in Europa und insbesondere in Deutschland wider. Kundenbranchen wie der Maschinen- und Anlagenbau sowie die Automobilindustrie verzeichneten 2024 eine zyklische Nachfrageschwäche. Bei den Kunden aus dem Medizintechnik-Sektor bremsten Lagerbestandskorrekturen und Projektverschiebungen die Dynamik. Die Lebensmittel- und Halbleiterindustrie sowie die Luftfahrtindustrie als Kundenbranchen verzeichneten dagegen weiterhin ein robustes Wachstum. Auf regionaler Ebene zeigte sich neben Europa auch die wirtschaftliche Entwicklung in Asien schleppend. In den USA präsentierte sich die Konjunktur dagegen robust. Die trotz des leichten Umsatzrückgangs erfreuliche Ergebnisentwicklung resultiert im Wesentlichen aus einem vorteilhaften und margenstarken Produkt-Mix sowie weiteren Effizienzsteigerungen, welche die inflationsbedingt höheren Kosten insbesondere für Personal kompensieren konnten.

Die Finanzlage des Konzerns hat sich im Geschäftsjahr 2024 weiter verbessert. Die liquiden Mittel der Masterflex Group erhöhten sich zum 31. Dezember 2024 auf 11,6 Mio. Euro (Vorjahr: 11,0 Mio. Euro) bei gleichzeitiger Tilgung und geringerer Inanspruchnahme von Bankverbindlichkeiten in Höhe von 5 Mio. Euro. Damit lag die Nettoverschuldung per Ende 2024 bei 9,0 Mio. Euro und verbesserte sich somit gegenüber dem Vorjahreswert von 13,1 Mio. Euro deutlich. Die im September 2024 erfolgreich implementierte Neustrukturierung des Konsortialkredits im Volumen von 55 Mio. Euro mit Erhöhungsoption um weitere 25 Mio. Euro führt zu einer optimierten Finanzierungssituation mit langfristiger Planungssicherheit für weitere Wachstumsfinanzierungen einschließlich M&A-Aktivitäten.

Das Konzern-Eigenkapital der Masterflex Group verbesserte sich insbesondere aufgrund des erneuten Gewinnanstiegs auf 63,6 Mio. Euro zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2024 (Vorjahr: 57,6 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme) lag somit zum Ende des Geschäftsjahres 2024 bei 67,7 % (Vorjahr: 61,5 %).

Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2024 lag mit 19,8 Mio. Euro (Vorjahr: 20,5 Mio. Euro) weiterhin auf einem hohen Niveau. Vor diesem Hintergrund strebt die Masterflex Group trotz der von den Wirtschaftsinstituten erwarteten volatilen Konjunkturentwicklung im Geschäftsjahr 2025 in allen Kundenindustrien weiteres Wachstum an, mit überproportionalen Chancen bei Kunden aus Medizintechnik und Luftfahrt. Die Zuversicht stützt sich neben allgemeinen Wachstumserwartungen insbesondere auf die fortschreitende vertikale Integration des Produktportfolios und die Weiterentwicklung zum Systemanbieter, den Ausbau der Produktpalette sowie auf vereinzelte Sonderprojekte. Konkret erwartet der Vorstand der Masterflex Group für 2025 einen Umsatz in einer Bandbreite von 100 Mio. Euro bis 105 Mio. Euro. Das EBIT wird in einer Spanne zwischen 12 Mio. Euro und 15 Mio. Euro erwartet.

Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group, kommentiert: „Masterflex hat sich mit einer weiterhin robusten Ertragslage, einer stabilen Eigenkapitalbasis und wichtigen Weichenstellungen wie dem neu abgeschlossenen Konsortialkredit für die Zukunft strategisch ideal aufgestellt, um mit unserem Zukunftsprogramm Hero@Zero die nächsten Wachstums- und Transformationsschritte zu gehen. Unser Fokus liegt weiterhin auf operativer Exzellenz, internationalem Wachstum und nachhaltiger Profitabilität. Wir blicken trotz bestehender Herausforderungen – ob geopolitischer oder zollpolitischer Art – optimistisch auf das Geschäftsjahr 2025.“



Dividende

Aufgrund der erfreulichen Ergebnisentwicklung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Masterflex SE der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Juni 2025 für das Geschäftsjahr 2024 eine auf 0,27 Euro pro Aktie erhöhte Dividende (Vorjahr: 0,25 Euro pro Aktie) vor.



Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2024 wurde auf www.masterflexgroup.com veröffentlicht.



Telefonkonferenz

Am 28. März 2025, 10:00 Uhr, findet für Vertreter der Presse, Analysten und institutionelle Investoren eine Telefonkonferenz statt. Die aktuelle Investorenpräsentation zu den Geschäftszahlen 2024 wird auf www.masterflexgroup.com veröffentlicht.



Für eine Anmeldung registrieren Sie sich bitte hier: Masterflex SE – Earnings Call FY 2024

Über Masterflex SE:

Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung. Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (WKN 549293, ISIN: DE0005492938) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen.

IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Tel.: +49 (0) 89 125 09 03-33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

