Neuer Freunde-Tab bringt altes Facebook-Erlebnis zurück

MENLO PARK (dpa-AFX) - Ein neuer Freunde-Tab bei Facebook soll es einfacher machen, Beiträge nur von Leuten zu sehen, die man kennt. Das weltgrößte Online-Netzwerk wird damit in diesem Bereich so funktionieren wie früher. Im Haupt-Feed der Plattform war der Facebook-Konzern Meta 2022 übergegangen, den Nutzern auch von einem Software-Algorithmus ausgewählte Beiträge anzuzeigen.

Dabei solle es im zentralen Feed auch bleiben, sagte Meta-Manager Tom Alison der "New York Times". Der Konzern rechne nicht damit, dass der Freunde-Tab zum populärsten Bereich der App werde. Die neue Funktion wird zunächst in den USA und Kanada eingeführt, hieß es in einem Blogeintrag. Es gab keine Angaben dazu, wie schnell der Freunde-Bereich auch in anderen Ländern verfügbar sein wird./so/DP/zb