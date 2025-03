Die meistgehandelten Produkte: US-Zölle werfen Schatten – Autowerte und Techs geraten unter Druck

Am Montag startet der deutsche Leitindex DAX mit spürbaren Verlusten in die neue Handelswoche. Auch der US-amerikanische S&P 500 zeigt eine schwächere Tendenz.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Anleger stehen heute die vorläufigen Inflationsraten für März aus Deutschland und Italien. Diese Daten könnten entscheidende Hinweise auf die Preisentwicklung in der Eurozone liefern und somit die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank beeinflussen.

Die deutschen Autowerte geraten zum Wochenauftakt deutlich unter Druck – kurz vor Inkrafttreten der angekündigten US-Zölle auf Autoimporte reagieren Anleger mit klaren Abverkäufen.

Auch die großen US-Techwerte wie NVIDIA starten mit deutlichen Verlusten in die Woche – die zunehmenden Inflationssorgen und die Unsicherheit rund um neue US-Zölle machen auch vor den Technologieriesen nicht Halt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bull UG03CV 13,28 20934,051775 Punkte 16,08 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG03FJ 4,19 21855,255777 Punkte 47,81 Open End DAX® Bear UG43T1 10,89 23366,56173 Punkte 20,51 Open End DAX® Bull UG44PQ 10,36 21257,247882 Punkte 21,09 Open End DAX® Bear UG1251 15,79 23861,230113 Punkte 9,35 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.03.2025; 12:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Allianz SE Call UG14L7 1,32 370,00 EUR 10,09 17.12.2025 NVIDIA Corp. Call HD5R78 1,46 140,00 USD 10 18.06.2025 DAX® Put UG27MP 1,15 21000,00 Punkte -34,1 17.04.2025 DAX® Call UG181L 5,66 23800,00 Punkte 12,21 19.09.2025 NVIDIA Corp. Call HD4QUT 14,01 137,50 USD 3,24 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.03.2025; 12:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit MicroStrategy Inc. Long UG1CL8 0,35 217,242861 USD 4 Open End DAX® Long HD6SG1 20,11 20224,998823 Punkte 10 Open End Sixt SE Long HC15ZJ 2,42 53,937492 EUR 3 Open End DAX® Long HC01R2 8,42 20973,867725 Punkte 15 Open End DAX® Short HB8X78 0,83 28077,045384 Punkte -4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.03.2025; 12:45 Uhr;

