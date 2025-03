GNW-News: Tonner Drones behält seinen Anteil an Elistair

^Tonner Drones behält seinen Anteil an Elistair Schiltigheim, 31. März 2025, 08:00 Uhr. Tonner Drones (das ?Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es sich mit dem ehemaligen Management auf eine letzte Änderung des Vergleichsvertrags einigen konnte, um im Besitz der gesamten Elistair-Aktien zu bleiben. Im September 2024 beschlossen Tonner Drones und das bisherige Management, getrennte Wege zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt war der Cashflow des Unternehmens niedrig und es wurde beschlossen, 50 % von Elistairs Anteilen an Ott Heritage und Bradley Taylor im Austausch für die 800.000 EUR zu verkaufen, die ihnen das Unternehmen noch schuldete. Tonner Drones verfügt heute über eine starke Liquiditätslage, und die Übertragung der Elistair-Aktien war noch nicht abgeschlossen. Dies eröffnete die Möglichkeit, die Transaktion rückgängig zu machen. Tonner Drones zahlt 471.463 Euro und behält seinen ursprünglichen Anteil von 11,4 % am französischen Drohnenunternehmen Elistair. Mit dieser Zahlung ist die Vergleichsvereinbarung vollständig abgeschlossen. Das Management konnte die Entscheidung treffen, die Elistair-Beteiligung bei Tonner Drones zu belassen, da die Liquidität des Unternehmens (einschließlich Zahlungsmitteläquivalente) nach dieser Transaktion weiterhin stark war und Ende März über 1.500.000 EUR betrug. ?Ich freue mich sehr, dass wir diese Einigung erzielen konnten", sagte CEO Diede van den Ouden. ?Es ist schön zu sehen, dass wir die Vergangenheit immer weiter abschließen können. Die Zeit der intensiven Umstrukturierung ist vorbei, wir arbeiten nun an einer vielversprechenden Zukunft." Ende der Pressemitteilung. Über Tonner Drones: Tonner Drones entwickelt Technologien für die Logistikbranche. Tonner Drones hält wertvolle Anteile an vielversprechenden französischen Drohnenherstellern wie Elistair und Donecle. Die Strategie von Tonner Drones besteht darin, den Wert seiner Beteiligungen an diesen Unternehmen durch aktives Asset Management zu steigern. Zusätzliche Einnahmen können durch Lizenzgebühren aus den von Tonner Drones gehaltenen Patenten erzielt werden. Tonner Drones plant keine eigene Fabrik, ist jedoch entschlossen, die Forschung und Entwicklung seiner Produkte und Systeme in Frankreich zu belassen. Die Aktien von Tonner Drones sind an der Euronext Growth Paris notiert (ISIN- Code: FR001400H2X4). Weitere Informationen finden Sie unter www.tonnerdrones.com (http://www.tonnerdrones.com) / contact@tonnerdrones.com (mailto:contact@tonnerdrones.com) Warnung Bezüglich der Vorzüge von Transaktionen oder der Entscheidungsfindung bei Investitionen. Sie stellt keine Bestätigung oder Verpflichtung von Tonner Drones (oder einer anderen Person) hinsichtlich des gegenwärtigen oder zukünftigen Werts des Geschäfts von Tonner Drones, seiner Wertpapiere, seiner Tochtergesellschaften oder sonstiger Vermögenswerte von Tonner Drones dar und beinhaltet diese auch nicht. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen basierend auf aktuellen Ansichten und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können Prognosen und Schätzungen und die ihnen zugrunde liegenden Annahmen, Aussagen zu Plänen, Zielen, Absichten und/oder Erwartungen hinsichtlich zukünftiger finanzieller Ergebnisse, Ereignisse, Betriebsabläufe und Dienstleistungen sowie Produktentwicklungen sowie Aussagen hinsichtlich Leistung oder Ereignissen enthalten. Diese Aussagen sind im Allgemeinen an den Begriffen ?erwarten", ?voraussehen", ?glauben", ?beabsichtigen", ?schätzen", ?planen", ?projizieren", ?können", ?sollten" oder der Verneinung dieser und ähnlicher Ausdrücke erkennbar. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und unterliegen inhärenten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen in Bezug auf Tonner Drones und seine Tochtergesellschaften und Investitionen, Trends in ihren Geschäftsfeldern, zukünftige Kapitalausgaben und Akquisitionen, Entwicklungen im Zusammenhang mit Eventualverbindlichkeiten, Änderungen der globalen Wirtschaftsbedingungen oder der Hauptmärkte von Tonner Drones, der wettbewerbsorientierten Marktbedingungen und regulatorischen Faktoren. Der Eintritt dieser Ereignisse ist ungewiss; ihr Ausgang könnte anders ausfallen als heute erwartet, was die erwarteten Ergebnisse wahrscheinlich erheblich beeinflussen wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Tonner Drones keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen unter Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu überarbeiten oder zu aktualisieren. °