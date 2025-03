Goldman Sachs sieht S&P 500 bald bei 5300 | Rezessionsrisiko steigt auf 35%

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Wir sehen auf breiter Front zunehmende Nervosität. Goldman Sachs senkt die Jahresendziele für den S&P 500 und geht davon aus, dass der Index in den nächsten drei Monaten bis auf 5300 sinken wird. Gleichzeitig werden die Inflationsziele angehoben, und die Erwartungen für die Wirtschaft gesenkt. Man geht davon aus, dass die reziproken Zölle die Wall Street am Mittwoch negativ überraschen werden. Das Risiko einer Rezession wird von 20% auf 35% angehoben. Wir sehen auch bei BCA Research, dass die Erwartungen für eine Stagflation angehoben werden. Hier betont man, dass der US-Aktienmarkt auf Sicht der mindestens nächsten 12 Monate unterdurchschnittlich performen dürfte. Neben der Verunsicherung durch die Zölle, dürfte die KI-Bubble weiterhin Luft ablassen und die Wall Street belasten.



00:00 Goldman Sachs sieht S&P 500 bald bei 5300

01:11 Stagflations- und Rezessionsrisiko steigt

03:51 Trump „pissed off“ über Putin

05:41 US Unternehmen zittern (u.a. Harley-Davidson)

06:44 Bank of America appelliert an Trumps Logik

08:19 Pläne noch nicht ausformuliert

09:41 20% Zölle auf alle Waren? | Zölle gegen Kanada

11:26 Wie will Trump seine Steuersenkung umsetzen?

13:56 Euroländer zu Zöllen | China: Zunehmende Wachstumsdynamik

14:55 TikTok Verbot? | X an xAI verkauft

16:56 AI-Bubble verliert an Schwung

18:06 Oracle | UBS: Jahresendziele für S&P 500

21:01 Arbeitsmarktdaten am Freitag

22:11 ISM Einkaufsmanagerindex | ISM Dienstleistungsindex

22:56 Ausblick | Tesla | Rolle ausländischer Investoren

26:24 Kommentare zu Big Tech | Kreuzfahrtgesellschaften

28:31 Untersicherheit durch Trump





*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke