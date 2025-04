EQS-News: Nordex Group erhält von OX2 aus Finnland Aufträge über 472 MW für Anlagen des Typs N175/6.X

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Hamburg, 1. April 2025. Das schwedische erneuerbare Energien Unternehmen OX2 hat Ende März der Nordex Group zwei Aufträge über 70 Turbinen des Typs N175/6.X aus Finnland erteilt. Die Aufträge umfassen auch den Premium-Service für die Wartung der Anlagen über einen Zeitraum von 35 Jahren.

Die Aufträge sind die ersten aus Skandinavien über Turbinen des Typs N175/6.X, der neuesten Variante der Delta4000-Serie. Die Anlagen mit einer Gesamtkapazität von knapp 472 MW sind für zwei Projekte bestimmt: Honkakangas in Mittelösterbotten mit 16 Turbinen und Rajamäenkyla in Südösterbotten mit 54 Anlagen.

Die Turbinen werden mit 162 Meter hohen Stahlrohrtürmen und in der Kaltklimavariante geliefert, einem Standard für die nordischen Länder. Zudem stattet Nordex die Anlagen in Honkakangas mit dem Nordex Advanced Anti-Icing System für Rotorblätter aus. Dies gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit der Windenergieanlagen bei mittelstarker Vereisung. Die Lieferung und Errichtung der Turbinen erfolgt in den Jahren 2026 und 2027, die Inbetriebnahme der Windparks ist für 2027 und 2028 vorgesehen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir den Zuschlag für die Lieferung unseres neuesten und leistungsstärksten Turbinentyps für diese Großprojekte erhalten haben – nun erstmals auch in Skandinavien. Dies ist ein Beleg für unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Windenergieanlagen für kalte Klimazonen und mittlerweile 15 Jahre Erfahrung mit unserem erprobten und zuverlässigen Anti-Icing-System. Für uns ist es wichtig, die saubere und nachhaltige Zukunft Finnlands mitzugestalten, indem wir OX2 diese Spitzentechnologie zur Verfügung stellen", sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group.

Über OX2

OX2 ist ein führendes Unternehmen für erneuerbare Energien, das ein großes und vielfältiges Projektportfolio für alle wichtigen Technologien betreibt, darunter Onshore- und Offshore-Wind, Solar und Speicher. Das Gesamtportfolio einschließlich Entwicklung, Bau, Asset Management und Betrieb beläuft sich auf rund 33 GW. Das Unternehmen ist auch aktiv in der Entwicklung von Projekten, die auf anderen Lösungen für erneuerbare Energien, wie z. B. Wasserstoff, basieren. OX2 ist in neun Märkten in Europa und Australien vertreten. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. OX2 befindet sich im Besitz von EQT, einem der weltweit größten Private-Equity-Investoren. www.ox2.com.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

