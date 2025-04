Trading-Chance BASF: 88% Chance seitwärts

Werbung

Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. So könnte man die Situation einiger Deutscher Unternehmen und deren Aktien beschreiben. An der Börse drückt sich eine solche Gemengelage dann nicht selten in Form einer Seitwärtsbewegung über einen längeren Zeitraum aus. Im Zeitalter smarter Derivate kann man sogar seitwärts profitieren. Heute stellen wir Ihnen eine Chance auf BASF vor, bei der wir einen Inline-Optionsschein einsetzen können.

Seit Jahren leidet die deutsche Industrie unter viel zu hohen Energiepreisen. Wird darüber von Experten debattiert, so fällt als mahnendes Beispiel schnell der Name „BASF“. Das Unternehmen ist umso mehr auf günstige Energie angewiesen, und stöhnt unter der Last der aktuellen Wirtschaftskrise, die sich nunmehr im dritten Jahr befindet. Für diese Aktie gibt es Faktoren, die für eine Erholung Raum schaffen, jedoch auch welche, die für fallende Notierungen sprechen. In Summe ist BASF damit ein klassischer Kandidat für das Verharren in einer Seitwärts-Spanne, und damit für eine Spekulation mittels eines Inline-Optionsscheins.

Seitwärts partizipieren mit Inline-Optionsscheinen

Während die klassischen Handelsrichtungen Long (steigende Kurse) oder Short (fallende Kurse) gängige Praxis für das Gros der privaten Händler sind, gibt es spannende Produkte, mit denen sich in Seitwärtsmärkten tolle Renditen erzielen lassen. Ein Inline-Optionsschein ist mit einer festgelegten Laufzeit ausgestattet, innerhalb derer ein spezifischer Kurs-Korridor nicht verletzt werden darf. Verweilt der Aktienkurs über die gesamte Laufzeit in der Kursspanne, ohne dass die obere und untere Barriere erreicht werden, so erhält man die maximale Auszahlung. Wer Inline-Optionsscheine handelt sollte idealer Weise die Laufzeit so wählen, dass er die Entwicklung des Basiswertes bis zum „Auslauf-Datum“ gut einschätzen kann. Zudem sind die beiden Barrieren lieber etwas weiter entfernt zu setzen, damit es auch wahrscheinlich wird, dass man die Auszahlung am Laufzeitende erhält.

Fundamentale Lage & Bewertung

Wie bereits erwähnt, bereiten auch jetzt noch zu hohe Energiekosten (im Vergleich mit anderen Ländern) dem in Ludwigshafen ansässigen Unternehmen Probleme. Mit einem KGV von 13 (bereinigt) liegt die Aktie genau auf dem langfristigen Durchschnitt. Die breite Produktpalette ist sicher ein Unterpfand des Konzerns, der weitere Kurseinbrüche eher unwahrscheinlich erscheinen lässt.

Was macht BASF?

BASF ist einer der größten börsennotierten Chemie-Konzerne weltweit. Der Chemiekonzern ist der Erfinder des Verbundprinzips, welches möglichst viele Haupt- und Nebenstoffe für die Weiter-Produktion verwenden. Dadurch wird die Effizienz gesteigert und weniger „Abfallprodukte“ erzeugt. Positiv ist, dass das Unternehmen sehr breit aufgestellt ist. Man bedient von Ernährung, über Pharma bis hin zu Pflanzenschutz in der Landwirtschaft eine breite Palette an Bedürfnissen in der Wirtschaft.

Charttechnische Lage

1993 kam die Aktie des Chemiekonzerns an die Börse. Der ultralangfristige Trend ist vollkommen intakt und hat Auflage-Punkte in den Jahren 1995, 2003 und 2008. Gegenwärtig verläuft diese Trendlinie bei etwa 31,7 Euro. Wichtig für die aktuelle Situation ist jedoch eher, dass der seit Januar 2018 laufende Abwärtstrend aktuell attackiert wird. Zwischenzeitlich hatte sich der Kurs bereits signifikant über die bei 46,50 Euro verlaufende Abwärtstrendlinie absetzen können, fiel anschließend jedoch wieder zurück.

Im Idealfall vollzieht der Aktienkurs derzeit einen sogenannten Pullback an den brüchigen Abwärtstrend und beendet diesen damit endgültig. Das Chartbild hellt sich diesbezüglich zuletzt zweifelsohne auf. Fest verankert ist der Kurs seit 2023 zwischen der horizontalen Unterstützung bei 40 Euro auf der Unterseite und dem horizontalen Widerstand bei 54-55,5 Euro. Derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Seitwärtskorridor alsbald verlassen werden könnte.

Quelle: www.tradingview.com

Inline-Optionsschein zwecks Seitwärts-Partizipation

Alles in allem spricht die überwiegende Mehrzahl der Faktoren für eine Seitwärtsbewegung in der soeben beschriebenen Range. Heutzutage kann man sogar auf Seitwärtsbewegungen spekulieren, was in dem Fall sogar sehr attraktiv erscheint, da zwischen dem aktuellen Produktpreis und dem möglichen Auszahlungsbetrag am Laufzeitende 88% Performance möglich sind. Dazu darf der Kurs von BASF während der Laufzeit weder die obere K.O.-Schwelle bei 65 Euro, noch die untere bei 40 Euro verletzen.

Inline Optionsschein der UniCredit auf BASF

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Inline-Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgesucht. Das Produkt hat eine Laufzeit bis 15.8.2025. Der obere K.O. ist bei 65 Euro, der untere bei 40 Euro gelegen.

Einen manuellen Stop-Loss zur Vermeidung eines Totalverlusts des Einsatzes halten wir für die obere K.O.-Schwelle bei 62 Euro als sinnvoll. Für die untere K.O.-Schwelle bietet sich ein Stop-Loss bei 41 Euro an. Die WKN lautet UG3VG4.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 54-55 Euro

Unterstützungen: 40 und 43 Euro

Inline Optionsschein auf BASF

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

