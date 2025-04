Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Verluste erwartet - Wieder Zolltag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Kurserholung am Vortag treten die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien wieder auf die Bremse. Am Tag der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump wird der Dax etwas leichter erwartet, der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,3 Prozent auf 22.465 Zähler. Auch beim EuroStoxx 50 zeichnete sich ein Abschlag von 0,3 Prozent ab.

Anleger warten ab. Laut der Commerzbank wird darüber spekuliert, ob die USA einen pauschalen Gegenzoll auf alle Handelspartner, einen pauschalen Zoll auf bestimmte Länder oder von Land zu Land unterschiedliche Zollsätze erheben werden.

In der Vergangenheit erwähnte Trump wechselseitige Zölle, also die Anhebung von Abgaben überall dort, wo die USA derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Konkrete Erkenntnisse wird es aber wohl erst nach Handelsschluss in Europa geben, denn die Ankündigungen sind erst um 22.00 Uhr deutscher Zeit vorgesehen.

An den Kapitalmärkten hätten Trumps unklare und sich häufig ändernde Ankündigungen die Unsicherheit geschürt und zu höheren Risikoprämien geführt, erläuterte Christian Subbe, Anlage-Chef beim Vermögensverwalter HQ Trust. Kurzfristig könne der Pessimismus an den Märkten anhalten. Aktien würden in den nächsten Wochen noch volatil bleiben. Mittel- bis langfristig sieht Subbe Kaufgelegenheiten.

Unternehmensseitig sieht es zur Wochenmitte zunächst ruhig aus. Nordex legten auf Tradegate um 2,1 Prozent zu verglichen mit dem Xetra-Schluss. Aufträge aus der Türkei stützten die Titel des Windturbinenherstellers.

Gefragt bleiben außerdem Thyssenkrupp mit plus 2,2 Prozent auf Tradegate. Das Rüstungsgeschäft der Marine Sparte und die Aussicht auf höhere Stahlpreise angesichts der geplanten US-Strafzölle gelten hier als Treiber./ajx/mis