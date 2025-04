Aktien New York: Dow im Plus vor Zollankündigung - Tesla-Kurs kriegt Kurve

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Verluste an den US-Börsen haben die Kurse am Mittwoch wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,3 Prozent auf 42.126 Punkte. Für Kursfantasie sorgten vor allem Medienberichte, wonach US-Präsident Donald Trump einen Rückzug seines Beraters und Tech-Milliardärs Elon Musk angedeutet hat.

Das bescherte der Tesla-Aktie eine beachtliche Kehrtwende. Anfangs hatten überraschend schwache Produktions- und Lieferzahlen des E-Autoherstellers zum Jahresauftakt die Papiere noch um mehr als 6 Prozent absacken lassen. Im Verlauf des Handels drehten sie jedoch ins Plus und bauten die Gewinne bis auf 6 Prozent aus. Auslöser dieses Anstiegs waren Medienberichte, wonach Chef Elon Musk bald eine geringere Rolle in Trumps Regierung spielen könnte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 5.660 Zähler nach oben. Der vorwiegend von Technologiekonzernen dominierte Nasdaq 100 gewann 0,7 Prozent auf 19.569 Punkte.

Trotz dieser Kursgewinne ist die Vorsicht unter Investoren ausgeprägt. Zwar hätten sich die US-Indizes zuletzt befestigt, doch die Lage bleibe "höchst angespannt", kommentierte Analyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro. Die jüngste Kursstabilisierung sei wohl nur eine technische Gegenbewegung auf die hohen Verluste zuvor. "Niemand möchte einsteigen, solange die Gefahr besteht, ins fallende Messer zu greifen."

Trump will die neuen Zölle während einer Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses nach US-Börsen-Schluss bekanntgeben und spricht mit Blick auf dieses Vorhaben vom "Liberation Day", dem "Tag der Befreiung" der Vereinigten Staaten. Ob dies aber wirklich so sein wird oder ob es "der Sturz in die Rezession ist, wird sich noch zeigen", wie Investmentanalyst Henning Oligmüller von der Landesbank Baden-Württemberg kommentiert. Auch Mitglieder der US-Notenbank Fed äußern sich kritisch. So sagt etwa der Chef der Notenbank von Richmond, Thomas Barkin: "Zölle könnten sowohl die Inflation als auch die Arbeitslosigkeit in einem Käfig-Match zwischen Verbrauchern und Unternehmen erhöhen."

Aktien von Amazon gewannen 2,1 Prozent. Der weltweit größte Online-Händler hat laut "Wall Street Journal" Interesse am Kauf von Tiktok angemeldet. Amazon habe das Angebot in einem Brief an Vizepräsident J.D. Vance und Handelsminister Howard Lutnick unterbreitet, schrieb die Zeitung unter Berufung auf informierte Personen.

Die Papiere des Finanzdienstleisters Rocket Companies schnellten um 12 Prozent nach oben. Die Deutsche Bank hat den Kauf der Aktien empfohlen./bek/he