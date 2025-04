Nordex Group erhält zwei Aufträge aus der Türkei

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex kann sich über ein weiteres größeres Projekt freuen. Ein Windenergie-Projektentwickler aus der Türkei habe zwei Aufträge über insgesamt 108 Turbinen des Typs N163/6.X mit einer Gesamtkapazität von 750 Megawatt erteilt, berichtete das Hamburger Unternehmen am Mittwoch. Die Lieferung sei ab Mitte kommenden Jahres geplant. Die Turbinen werden den Angaben zufolge in zwei Windparks errichtet, die 2027 fertiggestellt werden sollen. Den Namen des türkischen Auftraggebers und der geplanten Windparks will Nordex erst später nennen. Vorbörslich legte die Aktie nach den Nachrichten auf der Handelsplattform Tradegate um knapp ein Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.

Der Auftrag aus der Türkei ist bereits die zweite größere Order im noch jungen Monat April für die Hanseaten: Erst am Vortag hatte Nordex einen Großauftrag des schwedischen Unternehmens Ox2 über 70 Turbinen seiner neusten Variante der Delta4000-Serie mit einer Kapazität von 472 Megawatt verkündet. /tav/stk