Dax-Rückblick:

Der Dax erholte sich gestern im späten Handel im Einklang mit der anziehenden Wall Street und fiel dann heute Morgen nach dem US-Zollbeschluss aus dem Bett. Nach einer Abwärtskurslücke ging es zunächst unter 22.000 Punkte bevor eine Erholung einsetzte.

Dax-Ausblick:

Der Dax erholte sich am Vormittag bis in den Bereich des Vortagestiefs (rot im Tageschart unten) und wurde dort in die Schranken verwiesen. Im Anschluss übernahmen die Verkäufer wieder das Kommando und schickten den Index zurück unter die 22.000er-Marke.

Das gestrige Tief bei 22.139 Punkten ist kurzfristig der entscheidende Widerstand auf der Oberseite. So lange den Käufern kein Rebound per Stundenschlusskurs gelingt, ist der Weg des geringsten Widerstands südwärts Richtung 21.500 Punkte - potenziell deutlich tiefer. Der Index hat keine nennenswerten Unterstützungen auf der Unterseite bis in den Bereich um 20.500 Punkte.