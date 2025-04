EQS-CMS: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Ausstattungsänderung bei anderen Wertpapieren nach § 139 BörseG

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen



03.04.2025 / 12:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung gemäß §139 BörseG

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE "UNITED STATES") OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON RESIDENT OR LOCATED IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

Wien, 3. April 2025

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe kauft 2015 ausgegebene nachrangige Anleihe (ISIN: AT0000A1D5E1) im Gesamtnennbetrag von EUR 59.967.000 und 2017 ausgegebene nachranginge Anleihe (ISIN: AT0000A1VGA1) im Gesamtnennbetrag von EUR 66.000.000 zurück

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) (die "Gesellschaft") gibt heute die Ergebnisse des Angebots an die berechtigten Inhaber der ausständigen EUR 214.413.000 3,75% 2046 non-call 2026 nachrangigen Schuldverschreibungen (ISIN: AT0000A1D5E1) (die "2015 Schuldverschreibungen"), und der ausständigen EUR 200.000.000 3,75% 2047 non-call 2027 nachrangigen Schuldverschreibungen (ISIN: AT0000A1VGA1) (die "2017 Schuldverschreibungen", zusammen mit den 2015 Schuldverschreibungen die "Schuldverschreibungen") alle diese Schuldverschreibungen zum Kauf durch die Gesellschaft gegen Barzahlung veröffentlicht am 25. März 2025 anzubieten (das "Angebot" oder der "Rückkauf"), bekannt.

Die Ergebnisse des Rückkaufs stellen sich wie folgt dar:

i) 2015 Schuldverschreibungen (ISIN: AT0000A1D5E1)

Gesamtnennbetrag der gültig angebotenen Schuldverschreibungen: EUR 59.967.000

Gesamtnennbetrag der zum Kauf angenommenen Schuldverschreibungen: EUR 59.967.000

Kaufpreis: 100,75%

Gesamtnennbetrag, der nach Durchführung des Angebots aussteht: EUR 154.446.000

ii) 2017 Schuldverschreibungen (ISIN: AT0000A1VGA1)

Gesamtnennbetrag der gültig angebotenen Schuldverschreibungen: EUR 66.000.000

Gesamtnennbetrag der zum Kauf angenommenen Schuldverschreibungen: EUR 66.000.000

Kaufpreis: 99,902%

Interpolated Mid-Swap Rate: 2,101%

Purchase Yield: 3,801%

Gesamtnennbetrag, der nach Durchführung des Angebots aussteht: EUR 134.000.000

Voraussichtlicher Termin der Abwicklung (Settlement Date): 7. April 2025.



Rechtlicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und sollte in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum der Gesellschaft vom 25. März 2025 (das "Tender Offer Memorandum") gelesen werden. Dieses stellte weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, noch ist sie eine Finanzanalyse oder Beratung oder eine Empfehlung in Bezug auf Finanzinstrumente.

Das Angebot ist abgeschlossen.

Diese Mitteilung und die darin genannten Unterlagen dürfen weder direkt noch indirekt in den bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet werden. Das Angebot, auf das sich diese Unterlagen beziehen, wird weder direkt noch indirekt in den bzw. in die USA unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines Mittels des zwischenbundestaatlichen oder fremden Handels (einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon und des Internet) bzw. einer Einrichtung einer US-amerikanischen nationalen Wertpapierbörse unterbreitet. Das Angebot durfte nicht über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angenommen werden.

Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum stellen weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Italien (mit Ausnahme der Angaben im Tender Offer Memorandum), Belgien (mit Ausnahme der Angaben im Tender Offer Memorandum), der Republik Frankreich (mit Ausnahme der Angaben im Tender Offer Memorandum) oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Das Tender Offer Memorandum und das Angebot durfte an Personen im Vereinigten Königreich nur dann übermittelt werden, wenn Section 21 Abs. 1 des Financial Services and Markets Act 2000 nicht anwendbar war.

03.04.2025 CET/CEST



2111362 03.04.2025 CET/CEST