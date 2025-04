IRW-News: NetraMark Holdings Inc.: NetraMark und Worldwide Clinical Trial melden Vereinbarung, um das Design klinischer Studien mit KI-gestützter Präzision zu transformieren

IRW-PRESS: NetraMark Holdings Inc.: NetraMark und Worldwide Clinical Trial melden Vereinbarung, um das Design klinischer Studien mit KI-gestützter Präzision zu transformieren

TORONTO, ON, 3. April 2025 / IRW-Press / NetraMark Holdings Inc. (das Unternehmen oder NetraMark) (CSE: AIAI) (OTCQB: AINMF) (FWB: PF0), ein führendes Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das klinische Studien mittels KI-gestützter Präzisionsanalytik in der Pharmaindustrie transformiert, gab heute eine globale Vereinbarung mit Worldwide Clinical Trials (Worldwide), einem globalen Auftragsforschungsinstitut (CRO), bekannt. Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft wird ein neues Serviceangebot für weltweite Kunden eingeführt, das auf NetraMarks proprietärer NetraAI-Plattform basiert, die speziell für die intelligente, patientenorientierte Optimierung klinischer Studien entwickelt wurde.

Diese Vereinbarung vereint die drei Jahrzehnte klinischer Exzellenz von Worldwide, welches 11-mal hintereinander mit dem CRO Leadership Award ausgezeichnet wurde, mit der fortschrittlichen NetraAI-Plattform von NetraMark, einer erklärbaren KI-Lösung zur Optimierung klinischer Studien durch Aufdeckung verborgener Patientensubpopulationen in komplexen Datensätzen. Durch die Nutzung der globalen klinischen Abläufe, der wissenschaftlichen Strenge und der therapeutischen Expertise von Worldwide in Verbindung mit der firmeneigenen Plattform für maschinelles Lernen von NetraMark steigert diese Zusammenarbeit die Effizienz von Studien und liefert Erkenntnisse in Übereinstimmung mit den Regulierungsbehörden, selbst aus den komplexesten Datensätzen.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die KI-Technologie von NetraMark zunächst für klinische Studien der Phase 2 (Neurowissenschaften und Onkologie) und ausgewählte klinische Studien der Phase 3, die von Worldwide durchgeführt werden, eingesetzt, wird jedoch allen Sponsoren von Worldwide in allen Therapiebereichen und Studienphasen zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Zusammenarbeit und zur Optimierung des Workflows für Sponsoren wird NetraAI von NetraMark als dedizierte Lösung in das weltweite Angebot integriert, die das Engagement beider Unternehmen für Innovation, Präzision und den Erfolg klinischer Studien unterstreicht.

Durch diese Integration stärkt Worldwide seine Fähigkeit, die Entwicklungszeitpläne zu beschleunigen, die Patientenstratifizierung zu verfeinern, die Variabilität des Placeboansprechens zu reduzieren und die Gesamtleistung der Studien zu verbessern. Gemeinsam wollen Worldwide und NetraMark neu definieren, wie Studien konzipiert und durchgeführt werden. Dies ermöglicht eine fundiertere Protokollentwicklung, schnellere Entscheidungsfindung und bessere Patientenansprache durch den Einsatz von KI.

Unser Ziel mit dieser Vereinbarung ist, das volle Potenzial der KI zu nutzen, um die Zukunft der klinischen Entwicklung neu zu gestalten, sagte George Achilleos, CEO von NetraMark. Durch die Integration von NetraAI in die globale klinische Infrastruktur von Worldwide ermöglichen wir Sponsoren, die Dynamik des Ansprechens von Patienten besser zu verstehen, die Variabilität von Placebos zu reduzieren und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen regulatorischen Erfolgs zu erhöhen. Das neue Serviceangebot von Worldwide wird einen neu definierten Standard für Studien in Bezug auf Präzision und Geschwindigkeit sein.

Bei Worldwide arbeiten wir mit Sponsoren zusammen, um den effizientesten und effektivsten Weg zu finden, lebensverändernde Therapien auf den Markt zu bringen, so Dave Bowser, Chief Operating Officer bei Worldwide Clinical Trials. Durch die Integration der Technologie von NetraMark in unser klinisches Studiendesign können wir die Patienten identifizieren, die am ehesten zu positiven Studienergebnissen führen. Dies führt zu einer geringeren Anzahl erforderlicher Patienten pro Studie, kürzeren Zeiträumen, niedrigeren Kosten und letztlich zu höheren Erfolgsquoten für unsere Sponsoren. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Präzisionsmedizin und der patientenorientierten Optimierung von Studien dar.

Gemeinsam leiten Worldwide und NetraMark eine neue Ära der erklärbaren KI in der klinischen Forschung ein - eine Ära, die es ermöglichen soll, dass personalisierte Therapien dem Patienten schneller und zuverlässiger angeboten werden.

Über Worldwide Clinical Trials

Worldwide Clinical Trials (Worldwide) ist ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO), das in Zusammenarbeit mit Biotechnologie- und Pharmaunternehmen maßgeschneiderte Lösungen anbietet, die die Entwicklung neuer Medikamente von der Entdeckung bis zur Anwendung beschleunigen. Das Leistungsspektrum von Worldwide umfasst bioanalytische Labordienstleistungen, klinische Studien der Phasen I bis IV sowie Studien nach der Zulassung und reale Evidenzstudien - dank eines zugänglichen Teams von Klinikern, Wissenschaftlern und Forschern, die ihr Fachwissen aus erster Hand und einen kooperativen, individuellen Ansatz für jedes klinische Programm einbringen. Worldwide konzentriert sich aus therapeutischer Sicht auf Neurowissenschaften, Onkologie, seltene Krankheiten sowie kardiometabolische und entzündliche Erkrankungen. Seine globale Präsenz erstreckt sich über 60 Länder mit mehr als 3.500 Teammitgliedern. Weitere Informationen finden Sie unter www.worldwide.com.

Über NetraAI

Im Gegensatz zu anderen KI-basierten Methoden ist NetraAI so konzipiert, dass es Fokusmechanismen enthält, die kleine Datensätze in erklärbare und nicht erklärbare Teilmengen unterteilen. Unerklärbare Untergruppen sind Ansammlungen von Patienten, die aufgrund schlechter Korrelationen mit den beteiligten Variablen zu suboptimalen Overfit-Modellen und ungenauen Erkenntnissen führen können. NetraAI verwendet die erklärbaren Untergruppen, um Erkenntnisse und Hypothesen (einschließlich Faktoren, die das Ansprechen auf die Behandlung und das Ansprechen auf Placebo beeinflussen, sowie unerwünschte Ereignisse) abzuleiten, die das Potenzial bieten, die Chancen auf einen Erfolg einer klinischen Studie zu erhöhen. Bei vielen anderen KI-Methoden fehlen diese Fokusmechanismen und weisen jeden Patienten einer Klasse zu, was oft zu einer Überanpassung führt, die kritische Informationen übertönt, die zur Verbesserung der Erfolgschancen einer Studie hätten verwendet werden können.

Über NetraMark

NetraMark ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Lösungen für Generative Künstliche Intelligenz (Gen AI) und maschinelles Lernen (ML) für die Pharmaindustrie konzentriert. Das Produktangebot des Unternehmens basiert auf einem neuartigen topologiebasierten Algorithmus, der in der Lage ist, Patientendatensätze in Teilmengen von Personen zu zerlegen, die gleichzeitig anhand mehrerer Variablen stark miteinander verbunden sind. Dadurch kann NetraMark je nach Charakter und Größe der Daten eine Vielzahl von ML-Methoden verwenden, um die Daten in leistungsstarke intelligente Daten umzuwandeln, die herkömmliche KI/ML-Methoden aktivieren. Das Ergebnis ist, dass NetraMark mit viel kleineren Datensätzen arbeiten und Krankheiten genau in verschiedene Typen unterteilen sowie Patienten hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegenüber Medikamenten und/oder der Wirksamkeit der Behandlung genau klassifizieren kann.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie in den öffentlich zugänglichen Dokumenten des Unternehmens, die auf dem System for Electronic Document Analysis and Retrieval+ (SEDAR+) hinterlegt sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über den potenziellen Einsatz der KI-Lösungen von NetraMark zur intelligenten, patientenzentrierten Optimierung klinischer Studien, die Optimierung klinischer Studien durch die Aufdeckung verborgener Patientensubpopulationen, die Anwendung der KI-Technologie von NetraMark in klinischen Studien der Phase 2 und ausgewählter Phase-3-Studien, die Integration der KI von NetraMark als dedizierte Lösung zur Förderung des Erfolgs klinischer Studien, die Fähigkeit von Worldwide zur Beschleunigung der Entwicklungszeiten, das Potenzial der Partnerschaft zwischen NetraMark und Worldwide, das Design und die Durchführung klinischer Studien neu zu definieren, das volle Potenzial der KI in der klinischen Entwicklung auszuschöpfen, die Wahrscheinlichkeit eines regulatorischen Erfolgs zu erhöhen, neue Standards für Präzision und Geschwindigkeit in Studien zu setzen und Patienten zu identifizieren, die wahrscheinlich zu positiven Studienergebnissen führen. Sie beruhen auf den aktuellen internen Erwartungen, Schätzungen, Projektionen, Annahmen und Überzeugungen von NetraMark sowie auf der Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Informationen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwarten, wahrscheinlich, kann, wird, sollte, beabsichtigen, vorhersehen, potenziell, vorgeschlagen, schätzen und anderen ähnlichen Begriffen, einschließlich negativer und grammatikalischer Variationen davon, oder an Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können, würden oder werden, oder an Diskussionen über Strategien zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören Schätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Prognosen, Projektionen, Ziele, Leitlinien oder andere Aussagen, die keine Tatsachenaussagen sind. Bei den zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Erwartungen, die bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Diese Faktoren umfassen die Möglichkeit, dass die Vereinbarung oder bestimmte Arbeitsaufträge unter bestimmten Umständen von einer der Parteien gekündigt werden können; dass ein Sponsor einer klinischen Studie sich dafür entscheiden kann, die KI-Lösung von NetraMark nicht zu verwenden; und dass die Zahlung an Netramark bei der Ausgabe seiner Leistung nach Abschluss einer klinischen Studie erfolgt. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt NetraMark keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist für NetraMark nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen.

Bei der Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten die Leser die Risikofaktoren und andere vorsorgliche Aussagen berücksichtigen, die in den Unterlagen aufgeführt sind, die wir bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca einreichen, einschließlich unseres Lageberichts (Management's Discussion and Analysis) für das am 30. September 2024 zu Ende gegangene Jahr. Diese Risikofaktoren und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Kontaktinformationen:

Swapan Kakumanu - CFO | swapan@netramark.com | 403-681-2549

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79131

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79131&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64119M1059

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.