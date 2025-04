Dax nach US-Zoll-Paket erneut unter Druck

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Furcht vor einem deutlichen Konjunktureinbruch durch das jüngste US-Zollpaket hat den Dax am Freitag ins Minus gedrückt.

Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Handelsminuten 0,8 Prozent auf 21.533 Zähler. Am Donnerstag waren die Börsen weltweit auf Talfahrt gegangen, weil Investoren mit einem umfassenden Handelskrieg durch die neuen US-Zölle rechnen. Der Dax war um 3,1 Prozent abgerutscht.

Die große Frage auf dem Börsenparkett laute jetzt, wie es weitergehe, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Sollte es doch noch zu einer Einigung zwischen den USA und ihren großen Handelspartnern über deutlich niedrigere Zölle kommen, dann dürfte es an den Börsen ein Aufatmen geben. "Sollten die Zölle aber so in Kraft treten und lange bestehen bleiben, dann sind heftige Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und weitere Kursverluste jederzeit vorstellbar", prognostizierte der Experte.

Zu den größten Verlierern zählten in den ersten Minuten die Bankaktien. Die Titel der Deutschen Bank und der Commerzbank gaben 3,8 beziehungsweise drei Prozent nach. Größter Gewinner waren die Papiere des Rüstungskonzerns Rheinmetall mit einem Plus von drei Prozent.

Im MDax sackten Gerresheimer um bis zu 8,5 Prozent ab. Der US-Finanzinvestor KKR macht bei der Übernahme des Verpackungsherstellers einem Medienbericht zufolge einen Rückzieher. Der Partner von KKR, die Beteiligungsgesellschaft Warburg Pincus, versuche, die Übernahme des Düsseldorfer Unternehmens nun alleine zu stemmen und habe die Verhandlungen fortgesetzt, berichtete die Agentur "Bloomberg".

