ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für MTU auf 355 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU von 375 auf 355 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner passte ihre Bewertungsmodelle für die europäische Flugzeugbranche in ihrer am Montag vorliegenden Reaktion an die Dollar-Schwäche infolge der US-Zollflut an. Die niedrigere Dollar-Schätzung schmälere das Ergebnis je Aktie bei Airbus und MTU ab 2026 sowie bei Safran nach 2027./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 15:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 02:00 / GMT

