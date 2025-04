Stabilus erhält Großauftrag aus China für Türsteuerungssysteme

Die intelligenten Türantriebe vom Autozulieferer Stabilus sind in China gefragt. Kürzlich sei ein Großauftrag über die Lieferung von jährlich mehr als 400.000 Türantriebssystemen ab dem Jahr 2026 von einem chinesischen Automobilhersteller eingegangen, teilte das SDax-Unternehmen am Dienstag in Koblenz mit. Zu finanziellen Details wurden keine Angaben gemacht. Nach den Börsenturbulenzen der vergangenen Tage legte die Aktie am Dienstag in einem stabilisierten Markt über sieben Prozent zu.

Die elektromechanischen Türantriebssysteme sind Stabilus zufolge notwendig bei autonom fahrenden Autos, sowie Robo-Taxis und zudem auch im Premium-Segment immer gefragter. Stabilus schätzt, dass sich die Nachfrage für die sogenannten Türaktuatoren von aktuell 1 Million Stück bis 2029 verfünffacht.

Laut JPMorgan-Analyst Akshat Kacker stärkt der Auftrag Stabilus' marktführende Position im wachsenden Segment elektromechanischer Türantriebe. Er merkte an, dass Stabilus nicht nur Getriebe und Elektromotoren für die Türen verkaufe, sondern auch die benötigte Software, die in Zusammenarbeit mit Synapticon entwickelt worden sei. Kacker zufolge liegt der Preis der verbauten Inhalte im Schnitt bei 20 bis 120 Euro.