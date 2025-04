GNW-News: Der Black Friday kommt früh - mit der Sommer-Sonderaktion von Blue Diamond Resorts

^ST. MICHAEL, Barbados, April 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach der

überwältigenden Resonanz auf sein jüngstes Angebot legt Blue Diamond Resorts mit der Einführung seiner ?Summer Black Friday"-Kampagne erneut die Messlatte höher. Dabei handelt es sich um ein exklusives, zeitlich begrenztes Angebot, das Reisenden frühzeitig Zugang zum am meisten erwarteten Verkauf des Jahres verschafft, der normalerweise für das Jahresende reserviert ist. Dieses Buchungsfenster zur Jahresmitte ist nur drei Wochen lang verfügbar und ermöglicht große Einsparungen in den verschiedenen All-Inclusive-Resorts des Unternehmens an einigen der beliebtesten Reiseziele der Karibik. Als Reaktion auf den wachsenden Wunsch von Reisenden, schnell zu handeln und unvergessliche Erlebnisse zu sichern, ist Blue Diamond Resorts Vorreiter einer neuen Denkweise: FOMOT - the Fear of Missing Out on Travel (die Angst, etwas auf Reisen zu verpassen). Die Summer Black Friday-Kampagne macht sich diesen aufkommenden Trend zunutze und bietet Urlaubern einen unwiderstehlichen Grund, frühzeitig zu buchen und sich unvergessliche Erlebnisse zu sichern, bevor sie vergriffen sind. Vom 9. bis 30. April 2025 können Urlauber von dieser Sonderaktion profitieren und ihre Reise zu einem der atemberaubenden Strandhotels des Unternehmens planen. Ob Sie diesen Frühling verreisen, im Sommer einen Ausflug machen oder einen Rückzugsort in der Spätsaison buchen möchten - Gäste können reisen, wann immer sie möchten. Wer jedoch zwischen jetzt und dem 30. September 2025 Urlaub macht, kann noch größere Einsparungen erzielen. Diese Jahreszeit ist perfekt, um die Karibik zu erkunden, denn sie bietet eine ideale Mischung aus frühlingshafter Gelassenheit und sommerlicher Energie. Reisende können eine bessere Verfügbarkeit, schönes Wetter und intensive Erlebnisse genießen, während sie gleichzeitig den Urlaubsmassen aus dem Weg gehen. Ob es sich um einen romantischen Kurzurlaub in den neu eröffneten Overwater Suites at Royalton CHIC Antigua (https://www.royaltonresorts.com/luxury-overwater-bungalows), einen Wellness- Aufenthalt im Hideaway at Royalton Blue Waters (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway-blue-waters) oder ein Familienabenteuer im Royalton Punta Cana (https://www.royaltonresorts.com/resorts/punta-cana-resort-casino) handelt - für jeden Reisenden ist etwas dabei. Mit preisgekrönten Marken wie Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Planet Hollywood Beach Resorts, Mystique by Royalton und Grand Lido Negril bietet das Hotelunternehmen maßgeschneiderte Erlebnisse, die über das traditionelle All-Inclusive-Angebot hinausgehen. Von lebhaften Kurzurlauben nur für Erwachsene bis hin zu Ausflügen mit mehreren Generationen und Boutique-Aufenthalten am Strand bietet jedes Resort seine eigene Interpretation von modernem Luxus. Die Black Friday-Sommeraktion wird nicht lange dauern und die Verfügbarkeit ist begrenzt. Für diejenigen, die dem Ansturm entgehen und die FOMOT vermeiden wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich exklusive Tarife für bevorstehende Kurzurlaube zu sichern. Die Preise können je nach Objekt, Saison und Zimmertyp variieren. Um mehr zu erfahren oder Ihren nächsten Urlaub zu buchen, besuchen Sie www.royaltonresorts.com (http://www.royaltonresorts.com/), www.planethollywoodhotels.com (http://www.planethollywoodhotels.com/) und www.mystiqueresorts.com (http://www.mystiqueresorts.com/). Über Blue Diamond Resorts Blue Diamond Resorts (https://www.bluediamondresorts.com/) verfügt über mehr als 80 Häuser mit mehr als 20.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts (https://www.royaltonresorts.com/), in denen jeder Gast als Familienmitglied angesehen wird. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu den Flitterwochen, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen - in diesen Häusern mit individuellen Services und

besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity(TM), DreamBed(TM) und die Sports

Event Guarantee(TM) gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller

Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton (https://www.royaltonresorts.com/hideaway) ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way at Royalton CHIC Resorts (https://www.royaltonresorts.com/resorts) ist eine pulsierende und lebendige All-Inclusive-Marke nur für Erwachsene, die Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/) ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und endlose Naturschönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet das Grand Lido Negril (https://www.grandlidoresorts.com/) Gästen über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa (https://www.memoriesresorts.com/) bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -, während Starfish Resorts (https://www.starfishresorts.com/) einen großartigen Gegenwert in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resorts (https://www.planethollywoodhotels.com/) lädt seine Gäste ein, Vacation Like A

Star(TM) (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem fesselnden, interaktiven

Erlebnis und berühmten Elementen der Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie - um den Paparazzi auszuweichen - Ihren Aufenthalt im Planet Hollywood Adult Scene (https://www.planethollywoodhotels.com/) genießen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht. Weitere Informationen über Blue Diamond Resorts finden Sie unter www.bluediamondresorts.com (http://www.bluediamondresorts.com/) (http://www.bluediamondresorts.com/)