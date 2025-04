Dax-Rückblick:

Der Xetra-Dax startete gestern mit einer Abwärts-Kurslücke in den Handel. Nach einer Zwischenerholung bis auf 20.000 Punkte am Nachmittag gab er wieder kräftig nach und fiel in den Bereich um 19.400 Punkte. Das war nach der Nachricht vom Abend, dass US-Präsident Donald Trump sein Zollpaket für 90 Tage pausiert, aber schnell Makulatur.

Heute Morgen startete der Index dann im Bereich um 21.300 Punkten - das waren satte 1.900 Punkte oberhalb des gestrigen Tagestiefs.

Dax-Ausblick:

Das charttechnische Bild spielt im aktuellen Marktumfeld definitiv eine eher untergeordnete Rolle. Die Schlagzeilen zum US-Handelskrieg dominieren das Geschehen.

Aus rein charttechnischer Sicht hat der Index nach der starken Eröffnung bis an die Horizontalunterstützung um 20.700 Punkte korrigiert. So lange diese Zone (grün im Stundenchart unten) nicht nachhaltig unterboten wird, haben aus charttechnischer Sicht kurzfristig die Käufer die besseren Aussichten.