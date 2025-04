Trump pausiert heftige Zölle: Wall Street verbucht besten Tag seit Jahren

Unfassbare Wendung im Zollstreit: US-Präsident Donald Trump pausiert die in der Vorwoche angekündigten Zölle nun doch, für 90 Tage. Zumindest für die Importe aus den meisten Ländern. Was am Montag noch als Falschmeldung deklariert wurde, ist damit nun eingetreten.

Trump schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Truth Social: "Aufgrund der Tatsache, dass sich mehr als 75 Länder bei Offiziellen der Vereinigten Staaten gemeldet haben, um über [den Handel] zu diskutieren [...] und diese Länder keine Gegenmaßnahmen ergriffen haben, habe ich eine 90-tägige Pause autorisiert, und die wechselseitigen Zölle substantiell reduziert, auf 10 Prozent."

Laut Trump gelte diese Regelung "unverzüglich". Das Weiße Haus stellte kurze Zeit später klar, dass nun für alle Länder der universelle Basis-Zoll von zehn Prozent gelte, solange die Verhandlungen andauern. Trump begründete den Schritt damit, dass die "Leute" etwas unruhig und "ein bisschen ängstlich" geworden seien, so Trump bei einer Veranstaltung vor dem Weißen Haus. "Man muss flexibel sein", fügte der US-Präsident an.

Eine prominente Ausnahme gibt es: China. Für die Einfuhren aus dem Reich der Mitte sollen sogar noch höhere Zölle ab sofort gelten, und zwar 125 Prozent. Außerdem sollen andere, individuelle Maßnahmen beibehalten werden, wie etwa die Zölle auf Stahl und Aluminium sowie die 25-prozentigen Zölle auf Einfuhren aus Mexiko und Kanada.

Wall Street schnellt nach oben

Die Wall Street bejubelte Trumps Ankündigung. Der Dow Jones sprang prompt an und weitete seine Gewinne in den späteren Handelsstunden in den USA noch aus. Letztlich schloss der Leitindex der US-Aktienmärkte 7,8 Prozent höher bei 40.608 Punkten, ein Plus von fast 3.000 Punkten. Das war das größte Tagesplus seit Anfang 2020.

Der marktbreite S&P 500 verbesserte sich um 9,5 Prozent auf 5.456 Punkte, während der Tech-lastige Nasdaq 100 sogar satte 12,0 Prozent auf 19.145 Punkte hochraste. Der Tech-Index sprang damit an nur einem Handelstag so stark wie seit 2008 nicht mehr. Laut "CNBC" betrug das Volumen des Tages insgesamt 30 Milliarden Aktien, so viel wie noch nie.

Besonders die zuvor stark abverkauften Tech-Werte schnellten noch stärker hoch. Nvidia-Aktien verteuerten sich um 18,7 Prozent, Apples Papiere schnellten um 15,3 Prozent hoch und Teslas Anteile sogar um 22,6 Prozent. Die Ankündigungen der Zölle in der vergangenen Woche hatten vor allem diejenigen Konzerne an der Börse belastet, die besonders stark von Einfuhren aus Fernost abhängig sind - wie eben beispielsweise Apple.

Rekordverdächtige Bewegungen

Teilweise dürften manche Kurssprünge neue Rekorde aufstellen, wie Bloomberg berichtet. Nvidia steht vor einem Plus an Marktkapitalisierung von 390 Milliarden US-Dollar. Vergangenen Juli stellte der Konzern schon einen Rekord auf, mit einem Plus an Marktwert von 329 Milliarden Dollar an nur einem Tag. Auch Apples Marktwert steht vor einem Plus von 260 Milliarden US-Dollar, bei einem aktuellen Kursgewinn von 13 Prozent.