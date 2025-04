IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Infrastruktur-Aktie De.mem: Profiteur des Megamarktes häusliche Wasseraufbereitung

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Infrastruktur-Aktie De.mem: Profiteur des Megamarktes häusliche Wasseraufbereitung

Trinkwasser aus der Leitung ist global betrachtet eine Seltenheit. Vor diesem Kontext ist die häusliche Wasseraufbereitung ein Wachstumsmarkt, von dem das international tätige Wassertechnologieunternehmen De.mem maßgeblich profitieren könnte.

In Deutschland ist es kaum vorstellbar, dass Leitungswasser nicht gleich Trinkwasser ist. Doch in vielen Ländern rund um den Globus ist sauberes Wasser überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Aktuellen Schätzungen zufolge haben etwa 26 % der Weltbevölkerung keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser.

Eine Studie der Schweizer Wasserforschungsanstalt Eawag aus dem Jahr 2024 geht sogar davon aus, dass 4,4 Milliarden Menschen - mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung - kein sauberes Trinkwasser zur Verfügung haben. Besonders betroffen sind Regionen in Afrika südlich der Sahara, Südasien und Teile Lateinamerikas. Experten erwarten zudem, dass die wachsende Weltbevölkerung in Kombination mit der Erderwärmung diese Entwicklung noch verstärken dürfte.

De.mem punktet mit innovativen Produkten

Hier kommt das Wassertechnologieunternehmen De.mem (WKN: A2DNYE; ISIN: AU000000DEM4) ins Spiel, das mit dem Segment häusliche Wasseraufbereitung einen spannenden Wachstumsmarkt erschließt. Im April 2024 gab das Unternehmen den Eintritt in den US-Markt für häusliche Wasserfiltration bekannt und prognostizierte einen Umsatz von über eine Million USD über einen Zeitraum von zwei Jahren allein in Nordamerika. Hierbei wird das Unternehmen durch eine Vertriebspartnerschaft mit Purafy/Grafoid in Kanada unterstützt.

Produktseitig bildet eine mit Graphenoxid (GO) verbesserte Ultrafiltrationsmembran die Basis fuer De.mems Angebot in diesem Segment. Diese Membran bietet einen um ca. 20 % höheren Wasserdurchfluss im Vergleich zu Standard-Polymer-Ultrafiltrationsmembranen und zeichnet sich durch eine überlegene Rückhaltung von Verunreinigungen wie Bakterien, Viren und kleinen Feststoffen aus. Dank ihres hohen Durchflusses und der daraus resultierenden kompakteren Patronengröße eignet sich die GO-Technologie ideal für den Einsatz in häuslichen oder mobilen Wasseraufbereitungssystemen. Im Mai 2024 erhielt De.mem die Zertifizierung der American National Sanitation Foundation (NSF) für den Einsatz dieser Membrantechnologie in Trinkwasseraufbereitungsanwendungen, was den Weg für den Eintritt in den US-amerikanischen Markt für Haushaltswasserfilter ebnet.

De.mem Chief Executive Officer Andreas Kroell zeigte sich entsprechend optimistisch: "Mit unseren Graphenoxid-verstärkten Ultrafiltrationsmembranen sind wir in der Lage, sehr kompakte Membranfiltrationssysteme herzustellen, was ein wichtiger Aspekt für Haushaltswasserfiltrationsprodukte ist.

Neben Nordamerika liegt De.mems Fokus vor allem auf Asien. De.mem verstärkt seine dortige Präsenz durch eine strategische Partnerschaft mit Firmbase, Singapur. Das Partnerunternehmen erhielt nicht-exklusive Vertriebsrechte für De.mems standardisierte Filtersysteme, deren Herzstueck die Graphenoxid-verstärkte Membran darstellt, in China, Indonesien und Japan. Die Kooperation ermöglichte De.mem den Markteintritt in China, beginnend mit einer ersten Bestellung im Wert von 15.000 AUD für kompakte Ultrafiltrationssysteme. Laut De.mem stellt diese Partnerschaft einen wichtigen Meilenstein dar und soll das strategische Wachstum in Asien weiter vorantreiben.

Milliardenmarkt häusliche Wasseraufbereitung

Mit diesen technologischen Fortschritten und strategischen Partnerschaften positioniert sich De.mem als Schlüsselakteur im wachsenden Markt der häuslichen Wasseraufbereitung: Im Jahr 2018 wurde der Markt auf 8,6 Milliarden USD geschätzt und soll 2025 auf etwa 24 Milliarden USD ansteigen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 15,9 % entspricht. Dabei hält der asiatisch-pazifische Raum den größten Anteil am Gesamtmarkt für Haushaltswasserfilter und soll bis 2030 rund 27 Milliarden USD erreichen.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

