IRW-News: Vision Marine Technologies Inc.: Vision Marine Technologies stärkt Innovation durch neue Patenteinreichung für sichere Konnektivität auf See

IRW-PRESS: Vision Marine Technologies Inc.: Vision Marine Technologies stärkt Innovation durch neue Patenteinreichung für sichere Konnektivität auf See

Montreal, QC, 9. April 2025 / IRW-Press / Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR) (Vision Marine oder das Unternehmen), ein Spezialist für elektrische Bootsantriebssysteme, gibt bekannt, dass eine neue US-Patentanmeldung beim US-Patent- und Markenamt (USPTO) eingereicht wurde, mit der die firmeneigene elektrische Antriebstechnologie des Unternehmens, der E-Motion Electric High-Voltage (HV) Marine Powertrain, erheblich erweitert wird.

Die Patentanmeldung bezieht sich auf ein fortschrittliches, sicheres Kommunikationsverfahren, bei dem ein Security-Token zur Authentifizierung eingesetzt wird, um essenzielle Teile des Betriebssystems vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Die Technologie nutzt ein sicheres Gateway, das als schützender Vermittler zwischen externen Schnittstellengeräten und internen CAN-Bus-Systemen fungiert, die Integrität bewahrt und gleichzeitig die autorisierte Steuerung kritischer Komponenten wie Batterien, Drosselklappen und Motorsteuerungen ermöglicht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79191/VMAR_100425_DEPRcom.001.jpeg

Der V30 - Electric 180HP Pontoon von Vision Marine kann ab sofort bestellt werden.

Dieses Patent ist ein weiterer Meilenstein zur Stärkung der innovativen Basis unserer E-Motion-Plattform, die eine unübertroffene digitale Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet, so Xavier Montagne, Chief Technology Officer bei Vision Marine. Wir sind entschlossen, uns in der Schifffahrt als Marktführer auf dem Gebiet der bahnbrechenden Elektroantriebslösungen zu etablieren und sind unglaublich stolz auf unsere jüngste Innovation, die sowohl Erstausrüstern als auch Nutzern eine sichere, leistungsstarke und intuitive Steuerung bietet.

Ein in das Gateway eingebetteter dynamischer Content-Server ermöglicht das Laden von Steuerungsschnittstellen und Diagnosetools in Echtzeit direkt auf das Armaturenbrett des Bootes, was den physischen Zugang zu sensibler Hardware unnötig macht. Dieser effiziente Ansatz vereinfacht die OEM-Integration, verbessert das Fahrerlebnis und erhöht die Benutzerinteraktion - und das alles ohne Abstriche in puncto Sicherheit.

Für die Hersteller wird mit der Technologie von Vision Marine die Elektrifizierung erheblich vereinfacht und eine nahtlose, sichere Einbindung ermöglicht. Für die Bootsfahrer gewährleistet das Patent einen hohen Schutz sowie eine intuitive, zuverlässige Bedienung des Bootes. Darin kommt zum Ausdruck, dass Vision Marine dem Nutzer ein erstklassiges Fahrerlebnis bieten will.

Dieses Patent ist ein weiterer Erfolg im Rahmen der Vermarktungsstrategie von Vision Marine. Es unterstreicht das Potenzial für den Einbau des E-Motion-Antriebsstrangs in Boote von Drittanbietern und unterstützt die strategischen Beziehungen des Unternehmens zu führenden Bootsherstellern. Der Patentantrag ist Teil des wachstumsstarken IP-Portfolios von Vision Marine und verdeutlicht, dass das Unternehmen mit seinem umfassenden Ansatz eine industrialisierte, sichere und nutzerzentrierte Lösung für Elektroboote anbieten möchte.

Über Vision Marine Technologies Inc.

Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR) entwickelt und produziert hochmoderne elektrische Antriebssysteme und Komplettlösungen für Elektroboote. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, der E-Motion 180E Powertrain, ist ein speziell entwickeltes, markterprobtes elektrisches Hochspannungs-Bootsantriebssystem, das in der Branche entscheidende Impulse in Richtung Innovation und Elektrifizierung setzt. Vision Marine will die Verbreitung von Elektrobooten forcieren, indem es Erstausrüster (OEMs) unterstützt und über ausgewählte Fertigungspartner benutzerfreundliche Elektroboote anbietet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die nicht rein historisch sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über den erwarteten Nutzen der Patentanmeldung des Unternehmens, die Auswirkungen der Technologie auf die künftige Produktentwicklung und OEM-Integrationen sowie die allgemeine Marktposition und Vermarktungsstrategie von Vision Marine. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren, die in den von Vision Marine bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung Gültigkeit haben. Vision Marine ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Investor und Unternehmenskontakt:

Vision Marine Technologies

Bruce Nurse

(303) 919-2913

bn@v-mti.com

Website: visionmarinetechnologies.com

Twitter: @marine_vision

Facebook: http://facebook.com/VisionMarineTechnologies

Instagram: @visionmarine.technologies

YouTube: http://youtube.com/visionmarinetechnologies

