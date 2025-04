SPORT/'Bild': BVB denkt über Rückkehr von Hummels nach

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund denkt einem Bericht der "Bild" zufolge über die Rückkehr von Fußballstar Mats Hummels nach. Der Weltmeister von 2014 könnte als Standby-Profi für die Club-WM im Juni und Juli verpflichtet werden, berichtet die Zeitung. Der 36 Jahre alte Hummels hatte jüngst erklärt, seine Karriere nach dieser Saison bei der AS Rom zu beenden.

In Nico Schlotterbeck muss der BVB noch lange auf einen Stamm-Abwehrspieler verzichten. Innenverteidiger Hummels hatte von 2008 bis 2016 und von 2019 bis 2024 für den Revierclub gespielt. Offizielle Aussagen zu einer möglichen Rückkehr als Spieler gibt es bisher nicht. Der BVB wollte das Thema auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht kommentieren.

Zusätzliches Transferfenster

Dortmunds Sportchef Lars Ricken hatte im Interview der Funke Medien-Gruppe zuletzt über Hummels und Marco Reus mit Bezug auf ein mögliches Amt im Verein nach der aktiven Laufbahn gesagt: "Mats, und auch Marco, werden immer Teil der BVB-Familie bleiben und sind auch nach der Karriere jederzeit herzlich willkommen."

In einem zusätzlichen Transferfenster vom 1. bis zum 10. Juni können die Club-WM-Teilnehmer Dortmund und FC Bayern München Neuzugänge vorab registrieren, um sie in dem Turnier zur Verfügung zu haben. Die Club-WM mit 32 Vereinen findet von 14. Juni bis 13. Juli in den USA statt./the/DP/mis