Trading-Chance AUD/USD: Saisonalität zeigt abwärts

Die Lage bei den Aktien bleibt angespannt, die Schwankungen enorm. In diesen Zeiten wird umso deutlicher, sich breit aufzustellen und verschiedenartige Strategien in unterschiedlichen Assetklassen zu fahren. April und Mai bieten von Natur aus überdurchschnittlich viele Chancen im Währungsbereich, so zum Beispiel im Australischen Dollar, für den wir heute eine Trading-Gelegenheit vorstellen.

Der Australische Dollar ist eine spannende Währung, auf die unter anderem Rohstoffpreise, im Speziellen Gold bei der Preisbildung wirken. Australien ist ein Hochzins-Land. Wenn man die großen, wirtschaftlich bedeutenden Länder vergleicht, dann wird Australien mit einem Leitzins von 4,1% nur von Großbritannien (4,5%) und den USA (4,5%) übertroffen. Klassischer Weise bewegt sich die Währung konform zum Australischen Leitzins. Doch in den letzten Jahren sehen wir diesen Gleichlauf überhaupt nicht. Im Gegenteil: der „Aussie Dollar“ ist relativ schwach, und das auch in den letzten Tagen.

Quelle: www.tradingview.com

Rohstoff-Währung

Der Australische Dollar ist eine klassische Rohstoff-Währung. Australien hat enorme Rohstoffvorkommen. Unter anderem verfügt das Land über Vorkommen von Eisenerz, Blei, Zink, Nickel, Gold, Uran, Kohle und anderen Mineralien.

Eisenerz: Australien ist der weltweit größte Exporteur von Eisenerz.

Kohle: Australien ist der zweitgrößte Exporteur von Kohle.

Erdgas: Australien ist einer der größten Exporteure von Erdgas.

Seltene Erden: Vorkommen von seltenen Erden sind in ganz Australien zu finden, insbesondere in Western Australia und im Northern Territory.

Uran: Australien verfügt über die weltweit größten Vorkommen an Ura

Abwärtstrend flacht ab

Das Chart-Bild des Australischen Dollar mutet nicht allzu erbaulich an. Zwar wurde der seit Oktober 2024 gültige Abwärtstrend im Februar dieses Jahres nach oben durchbrochen, und es gab eine erste Gegenreaktion. Doch insgesamt lässt sich eine latente Schwäche der Währung nicht leugnen. Die Region von 0,6250 bis 0,6350 manifestiert sich immer mehr zu einem harten Widerstandsbereich, der bis auf weiteres eher für Short-Einstiege nach einer Erholung tauglich ist.

Quelle: www.tradingview.com

Saisonalität zeigt abwärts bis Ende Mai

Währungen haben starke saisonale Regelmäßigkeiten, die sich in der folgenden Grafik auch widerspiegeln. Sowohl die 5-Jahres-Saisonalität (rot), als auch 30-Jahres- (gelb) und 15-Jahres-Saisonalität (grün) zeigen ab Mitte April gen Süden. Im Durchschnitt dauert diese Abwärtswelle bis in die vorletzte bzw. letzte Mai-Woche. Der Mai ist in knapp zwei Drittel aller Fälle von fallenden Notierungen geprägt.

Quelle: www.tradingview.com

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf AUD/USD

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Unlimited Turbo Long Optionsschein der BNP Paribas für Sie ausgesucht. Das Produkt hat K.O.-Schwelle und Basispreis jeweils bei 0,7088 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 0,6220 USD ergibt sich somit ein Hebel von 7,07. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass der K.O. unweit des benötigten Stop-Loss gelegen ist. Im Produkt ist ein Stop-Loss von 1,0 Euro sinnvoll. Die WKN lautet PD470R.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 0,625 bis 0,635 USD

Unterstützungen: 0,58 bis 0,59 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf AUD/USD

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

