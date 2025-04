Trumps Handelskonflikt hat das Sentiment am Aktienmarkt kollabieren lassen. Die Panik in der vergangenen Woche aber könnte sich im Rückblick als Wendepunkt erweisen.

In dieser Woche konnten die US-Indizes zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine Mehrrendite gegenüber anderen Aktien-Indizes erzielen. So stieg der S&P 500 im Wochenverlauf um 5,7 Prozent an, der Nasdaq sogar um 7,3 Prozent. Der Dow Jones blickt auf Gewinne von knapp fünf Prozent und selbst der Russell 2000 konnte zulegen, wenn auch nur um 1,8 Prozent.