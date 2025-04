China Tech-Zölle teils pausiert und ausgesetzt.

Es ist erfreulich, dass die Trump-Administration Smartphones, Computer, Halbleiter und Unterhaltungselektronik von den 145% China-Zöllen befreien wird. Wie dem auch sei, betonte Handelsminister Lutnick am Sonntag, dass es sich nur um eine Pausierung von ein bis zwei Monaten handelt. 20% Zoll bleiben außerdem in Takt. Donald Trump postet vor dem Opening, dass niemand „off the hook” sei. Wir sehen heute eine sehr positive Reaktion bei den Aktien von Apple. Wie dem auch sei, senken, die Citi und JP Morgan heute trotzdem die Kursziele und erwartete Nachfrage für das iPhone und weite Teile des Hardware-Bereichs. Das Fazit: Neben dem anhaltenden Risiko einer erratischen Zoll-Politik (Sektoren-Zölle stehen noch im Raum), lasse die Nachfrage insgesamt bereits nach. Die Citigroup stuft US-Aktien zum Wochenauftakt auf nur noch “neutral“ ab. Die Wall Street preist auf dem aktuellen Niveau stagnierenden Ergebnisse für 2025 ein. Ein Szenario, das vermutlich zu optimistisch ist.



