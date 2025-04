EQS-News: naoo: Dr. David Liu wechselt von eBay zu naoo und wird Head of AI

EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

naoo: Dr. David Liu wechselt von eBay zu naoo und wird Head of AI

Liu verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Machine Learning, AI-basierte Nutzerbindung und grossskalige Empfehlungssysteme

naoo forciert mit AI und Machine Learning die Nutzerbindung, Personalisierung von Empfehlungen und Content-Angebot, um Werbeeinnahmen und Umsatzwachstum zu skalieren

Liu ergänzt ein bestehendes Team von Senior Cloud- und Data Engineers bei naoo

Zurich, 14. April 2025 – Die naoo AG (ISIN: CH1323306329, WKN: A40NNU), Betreiberin der einzigartigen Social-Media-Plattform naoo, beruft Dr. David Liu zum Lead Data Scientist und Head of AI. In dieser Funktion wird Liu die AI- und Machine Learning-Initiativen von naoo verantworten. Im Zentrum steht die Entwicklung einer intelligenteren, personalisierten Nutzererfahrung: Inhalte werden relevanter, spannender und leichter auffindbar – was die Interaktion auf naoo spürbar intensiviert. Mit diesem technologischen Fortschritt schafft naoo die Grundlage für deutlich höhere Nutzerbindung, also ein lebendigeres Ökosystem. So generiert naoo zusätzliche Treiber für die Skalierung der Werbeeinnahmen und Umsatzwachstum.

Liu wechselt von eBay zu naoo. Bei eBay war er zuvor in Shanghai und Zürich tätig, zuletzt mehrere Jahre als Lead Scientist. Er leitete Forschungsteams und entwickelte leistungsstarke, unternehmensweit eingesetzte Empfehlungssysteme, multimodale AI-Modelle und Echtzeit-Personalisierungs-Engines. Zuvor führte er als Senior Machine Learning Leader bei IBM in Shanghai ein Team von Ingenieuren zur Entwicklung fortschrittlicher ML-Algorithmen. Seine Lösungen verbesserten massgeblich die Leistungsfähigkeit der Kundenservice-Plattformen von IBM. Liu promovierte in Informatik und besitzt zudem einen Masterabschluss in Informatik sowie einen Bachelorabschluss in Elektrotechnik.

Als Lead Data Scientist und Head of AI findet Liu bei naoo ein global aufgestelltes Team von Softwareentwicklern, Data- und Cloud-Engineers mit Standorten in der Schweiz, Estland, Israel, Norwegen, Polen und Vietnam vor. Gemeinsam werden sie modernste AI-Methoden einsetzen, um die personalisierten Feeds von naoo weiter zu verfeinern – mit dem Ziel, Nutzerinnen und Nutzern besonders relevante, vielfältige und überraschende Inhalte bereitzustellen, die zu ihren Interessen passen. Zudem sollen AI-gestützte Suchalgorithmen weiterentwickelt werden, die über die klassische Stichwortsuche hinausgehen und Nutzerintentionen erkennen, um hyperlokalisierte Empfehlungen zu liefern. Durch die Integration von Machine Learning sollen auch die Belohnungsstrukturen im Gamification-Bereich weiter optimiert werden. Ein weiterer Fokus sind fortschrittliche Algorithmen zu Personenvernetzung und AI-gesteuerte Gruppenaktivitäten, mit denen die Community der naoo-Plattform weiter gestärkt wird.

Dr. David Liu: «Ich freue mich darauf, bei naoo mit einem hochqualifizierten Team eine strategische AI-Roadmap umzusetzen. Unser gemeinsames Ziel ist es, naoo zur führenden Plattform für interaktive, AI-gesteuerte Social-Erlebnisse zu machen. Unsere Vision ist ein AI-basiertes Ökosystem, in dem Empfehlungen nicht nur präzise, sondern auch nachhaltig die Nutzerbindung, den Community-Aufbau und belohnungszentrierte Interaktionen fördern.»

Gabriel Höhener, Chief Product Officer von naoo: «Mit Davids Expertise können wir mit modernster Personalisierung das naoo-Angebot noch schneller erweitern. Seine tiefgreifende technische Kompetenz in Kombination mit seinem Verständnis für den geschäftlichen Impact von AI-Innovationen machen ihn zur idealen Besetzung, um naoos AI auf das nächste Level zu bringen.»

Über naoo

Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.naoo.com.

Kontaktdetails

Medien und Investoren

Karl Fleetwood, Chief Operating Officer, karl.fleetwood@naoo.com

Axel Mühlhaus / Jessica Pommer

edicto GmbH

Eschersheimer Landstr. 42

60322 Frankfurt a.M.

Tel.: +49 (0) 69 905505-52

E-Mail: naoo@edicto.de

Users und Community

Benjamin Duthaler, Head of Community Management, benjamin.duthaler@naoo.com

