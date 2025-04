IRW-News: Neural Therapeutics Inc.: Neural Therapeutics stärkt IP-Portfolio mit einer Patentanmeldung

IRW-PRESS: Neural Therapeutics Inc.: Neural Therapeutics stärkt IP-Portfolio mit einer Patentanmeldung

Toronto, Ontario (14. April 2025) - Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL) (FSE: HANF) (Neural oder das Unternehmen), ein ethnobotanisches Unternehmen für Wirkstoffforschung, das sich der Entwicklung therapeutischer Medikamente für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen widmet, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Patentanmeldung eingereicht hat. Diese konzentriert sich auf die Behandlung mehrerer wichtiger psychischer Gesundheitszustände mit Mescalin sowie auf neuartige Technologien zur Extraktion von Mescalin für die Herstellung pharmazeutischer Produkte.

Entwicklung von Mescalin-basierten Behandlungen für psychische Gesundheit

Neural arbeitet an der Entwicklung von Mescalin-basierten Behandlungen für psychische Gesundheitsstörungen gemäß DSM-5, einschließlich Abhängigkeit, Depression und Angst. Diese sind bedeutende Erkrankungen, wobei der globale Markt für Angst- und Depressionsbehandlungen voraussichtlich bis 2027 [1] auf 13 Milliarden USD anwachsen wird. Der globale Markt für Suchtbehandlungen wird bis 2034 auf etwa 16 Milliarden USD geschätzt.

Derzeit verfügbare Therapien, die typischerweise auf Antidepressiva in Kombination mit Gesprächstherapie basieren, haben begrenzte Wirksamkeit und benötigen relativ lange, um Wirkung zu zeigen. Bisher konzentrierten sich die meisten Forschungs- und Entwicklungsbemühungen auf Psilocybin und MDMA, während Neural seinen Schwerpunkt auf Mescalin legt - eine Substanz mit einzigartigen Eigenschaften, von der das Unternehmen basierend auf frühen Forschungen, anekdotischen Belegen und einer menschlichen Nutzung seit 5700 v. Chr. [2] glaubt, dass sie signifikante therapeutische Vorteile bietet, die mit anderen Therapien nicht erreichbar sind.

Ian Campbell, CEO, kommentierte: Während es im Bereich Mescalin bereits geistiges Eigentum gibt, wurde die Behandlung mit sub-halluzinogenen Dosen bisher kaum beachtet. Wir glauben, dass diese Dosierungsebene größere therapeutische Vorteile bietet als höhere Dosen und gleichzeitig verhindert, dass Patienten Nebenwirkungen erleben, die mit halluzinogenen Dosen verbunden sind - wichtige Kriterien, die die FDA bei der Entwicklung neuer Medikamente berücksichtigen würde. Wir glauben, dass dieses Patent es uns ermöglichen wird, dieses Segment zu dominieren und größere Wirksamkeit bei geringeren Hürden für die Akzeptanz zu versprechen.

Einreichung eines Extraktionspatents

Neural freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es ein Patent für die Herstellung pharmazeutischer Mescalin-Produkte beantragt hat. Dieses konzentriert sich auf eine neuartige Methode zur Extraktion des gesamten Spektrums an Verbindungen aus dem San-Pedro-Kaktus. Die im Patent geschützten Ansprüche umfassen eine Extraktionstechnologie, von der Neural glaubt, dass sie mehrere wesentliche Vorteile bietet: (1) verbesserte Ausbeute im Vergleich zu bestehenden Technologien zur Kostensenkung; und (2) Extraktion mehrerer Alkaloide anstelle der Isolierung einer einzigen Verbindung, was möglicherweise ein breiteres Spektrum potenzieller gesundheitlicher Vorteile bei der Behandlung komplexer Störungen bietet.

Ian Campbell fügte hinzu: Durch die Erweiterung unseres Portfolios an geistigem Eigentum fügen wir unserem Arsenal weitere effektive und praktische Lösungen hinzu, um komplexe Gesundheitsprobleme anzugehen. Wir arbeiten weiterhin mit unseren Partnern in Peru, den USA, Kanada und anderen Ländern zusammen, um die Forschung am San-Pedro-Kaktus und Mescalin voranzutreiben und erwarten in Kürze weitere Updates.

Änderung des Börsenkürzels an der Frankfurter Wertpapierbörse

Neural gibt außerdem bekannt, dass seine Stammaktien (Neural Shares), die zuvor unter dem Börsenkürzel M6B an der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE) gehandelt wurden, nun unter dem Symbol HANF gehandelt werden. Neural Shares werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange (CSE) in Kanada unter dem Symbol NURL gehandelt. Für aktuelle Aktionäre ist keine Aktion bezüglich der Änderung des Börsenkürzels erforderlich.

Verlängerung der Absichtserklärung mit Hanf.com

In gegenseitigem Einvernehmen haben Neural und CWE European Holdings Inc. (CWE) die Laufzeit der Absichtserklärung sowie die Frist für den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung bis zum 30. April 2025 verlängert. Alle anderen Bedingungen der Absichtserklärung (wie in Neurals Pressemitteilung vom 3. Oktober 2024 beschrieben) bleiben unverändert. Die Parteien arbeiten weiterhin gemeinsam mit ihren jeweiligen Rechtsberatern und Beratern an einer endgültigen Vereinbarung und erwarten in Kürze ein Update dazu.

Über Neural Therapeutics

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen in der ethnobotanischen Wirkstoffforschung und konzentriert sich auf die Entwicklung therapeutischer Medikamente für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen wie Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Der innovative Ansatz des Unternehmens bei der Arzneimittelentwicklung beinhaltet den strategischen Einsatz von sub-halluzinogenen Dosen von Mescalin-Extrakten zur Verbesserung von Sicherheit und Skalierbarkeit bei gleichzeitiger Beibehaltung der therapeutischen Wirksamkeit.

Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell, CEO

E: icampbell@neuraltherapeutics.ca

T: +1 (647) 697-NURL (6875)

Marc Lakmaaker

E: mlakmaaker@gmail.com

T: +1.647.289.6640

VORSICHTSHINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft oder die Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit übernommen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (FLS) in Bezug auf die Aussichten für psychedelische Märkte und verwandte Branchen, das Erreichen und den Zeitpunkt bestimmter Entwicklungsmeilensteine, die erfolgreiche Umsetzung der Geschäftsstrategie von Neural, die erwartete Fähigkeit, den erforderlichen Schutz des geistigen Eigentums zu sichern, sowie die zukünftige Zusammensetzung des Vorstands und des Managementteams von Neural. FLS umfassen auch Aussagen über erwartete Finanzierungen, den Zeitpunkt und die Fähigkeit, notwendige Genehmigungen für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu erhalten, den erwarteten Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit CWE European Holding Inc. (dba Hanf.com), erwartete Vorteile der Transaktion mit CWE und den Abschluss damit verbundener Transaktionen sowie Aussagen zur weiteren allgemeinen Weiterentwicklung des Geschäfts von Neural und andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind.

FLS werden häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwarten, planen und ähnliche Ausdrücke identifiziert. Diese Aussagen sind keine historischen Tatsachen, sondern Vorhersagen über zukünftige Ereignisse, die naturgemäß Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass solche Aussagen zutreffend sind, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, umfassen unter anderem: das Unvermögen, ausreichende Mittel zur Umsetzung des Geschäftsplans von Neural zu beschaffen; das Scheitern an der Erfüllung der von relevanten Regulierungsbehörden auferlegten Bedingungen; regulatorische Einschränkungen und Genehmigungen im Zusammenhang mit der Forschung und Entwicklung von psychedelischen Arzneimitteln; unvorhergesehene Verzögerungen bei der Sicherung des Schutzes geistigen Eigentums; Änderungen in Regierungsbestimmungen und -richtlinien, die sich auf die Geschäftstätigkeit von Neural auswirken; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder branchenspezifische Bedingungen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Annahmen, die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendet wurden, sich als falsch erweisen können. Zukünftige Ereignisse oder Umstände könnten dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen, aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Neural liegen. Leser sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Obwohl das Management solche Informationen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet, könnten sie sich als falsch erweisen, und tatsächliche Ergebnisse könnten erheblich abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FLS sind ausdrücklich durch diesen Vorsichtshinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider und können sich ändern. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von FLS abweichen, finden Sie in den Offenlegungsdokumenten von Neural auf www.sedarplus.ca.

Die Wertpapiere von Neural wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (U.S. Securities Act) oder geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Die Wertpapiere dürfen nicht an Personen in den Vereinigten Staaten oder U.S.-Personen (wie im Regulation S unter dem U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder davon ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere von Neural in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Weder die CSE noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

[1]Quelle: https://www.fortunebusinessinsights.com/anxiety-and-depression-treatment-market-102787

[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36252614/

Die Quellversion dieser Pressemitteilung finden Sie unter https://www.newsfilecorp.com/release/248390.

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://money.tmx.com/quote/NURL:TCM/news/6466231081155040/Neural_Therapeutics_Strengthens_IP_Portfolio_With_a_Patent_Application

