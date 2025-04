Trading-Chance Coca Cola: Fels in der Brandung!

Werbung

Die Schockwellen, die angesichts der von Donald Trump angedrohten Zölle, durch die Märkte gingen, sind abgeklungen, und es heißt „Wunden lecken“ für die Anleger. Während Tech-Titel teilweise brutale Einbrüche erlitten, von denen sie sich nicht so schnell erholen dürften, gibt es auch Aktien, mit denen man selbst durch die wildesten Börsenphasen nahezu schadlos durchkommt. Dazu zählen viele Dividenden-Aristokraten, die wir an dieser Stelle immer wieder vorstellen. Einer der Top-Titel aus dieser Gruppe von Aktien ist sicherlich Coca Cola. Diese Spitzenaktie haben wir heute als Trading-Chance.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Einer dieser Dividenden-Aristokraten ist die Aktie des Getränkeherstellers Coca Cola. Es ist eine der bekanntesten, wenn nicht gar die bekannteste Marke der Welt. Man kann gefühlt keine 100 Meter laufen, ohne irgendwo entweder eine Dose Cola oder die Werbung des Unternehmens zu sehen. Das Unternehmen hat smarte Marketing-Strategien aufgesetzt, etwa durch die Weihnachts-Trucks, aber auch durch Sponsoring großer Sport- und Musik-Events. Einmal im Markt die Pole-Position eingenommen, ist Coca Cola quasi ein Selbstläufer. Während Konsumenten in Krisenzeiten auf den Kauf eines Autos verzichten, gilt für Coca Cola das simple Prinzip: getrunken wird immer! Der langfristige Verlauf des Aktienkurses ist, wenig verwunderlich, ausgesprochen positiv! Wir haben hier eine klassische Trendaktie, die bei Investoren ausgesprochen beliebt ist und nun sogar einen Momentum-Schub erfahren hat, der neue Chancen für prozyklische Engagements eröffnet.

Coca Cola wächst weiter

In 2023/2024 stagnierte der Gewinn zwar, doch bis 2028 soll eine deutliche Gewinn-Steigerung gelingen. Von derzeit 2,46 Dollar je Aktie soll das Ergebnis auf 3,75 Dollar je Anteilsschein erhöht werden. Die Netto-Marge ist mit 22,73% überdurchschnittlich hoch. Das ist ein Erfolgsfaktor der Coca Cola Aktie. Das Unternehmen sieht eine Erhöhung der Dividende von derzeit 1,94 auf 2,38 US-Dollar pro Aktie in 2028 vor. Den operativen Cash-Flow will man bis 2028 auf 4,43 US-Dollar steigern. Zum Vergleich: derzeit liegt er bei 1,58 US-Dollar pro Aktie. Sollten diese Zahlen auch nur einigermaßen erreicht werden, müsste der Aktienkurs vom aktuellen Niveau nochmals deutlich zulegen können.

Beeindruckende relative Stärke

In den letzten Wochen (und Monaten) haben einige ehemalige Highflyer massive Kursrückgänge verzeichnet. Aktien wie Tesla zeigten sich hyper-volatil und verdoppelten sich erst binnen weniger Wochen, nachdem Donald Trump Anfang November die US-Wahl für sich entschieden hatte, um bald darauf wieder komplett in sich zusammen zu brechen. Für Trader, die Action mögen, mag das schön sein. Doch wer eher investieren und eine ruhige Kugel schieben möchte, für den sind solche Schwankungen der blanke Horror. Umso schöner, dass es Aktien, wie Coca Cola gibt, die sich nahezu unabhängig von Hausse oder Baisse stetig positiv entwickeln. Auch durch die jüngste Phase kam die Aktie zwar nicht ohne Kursschwankungen hindurch, doch diese fielen a) moderat aus und wurden b) schnell wieder hochgekauft, so dass die Aktie nur wenige Tage nach den Zoll-Turbulenzen wieder am Allzeithoch schnuppert. Die Aktie mag dem ein oder anderen unspektakulär und langweilig erscheinen, weil es eben ein etabliertes Unternehmen ist, das keine Flugtaxis oder andere vermeintliche Innovationen zu bieten hat, sondern schlicht und ergreifend Getränke produziert und weltweit verkauft. Doch genau das ist ein wesentliches Merkmal der allermeisten Dividenden-Aristokraten: es sind oft Versorger und Nahrungsmittel-Unternehmen, was logisch ist. Denn wir alle brauchen selbst in wirtschaftlich schlechten Zeiten Nahrung und Getränke, sowie ein warmes Zuhause und Wasser zum Waschen.

Trendsignal voraus

Mehrere horizontale Unterstützungen finden sich bei den bereits angesprochenen 58 bis 60 US-Dollar, aber auch bereits bei 67 Dollar. Ein prozyklisches Signal steht unmittelbar bevor, und wurde streng genommen bereits ausgelöst, als die Aktie das bisherige Allzeithoch kurzweilig überwunden hatte. Im Falle eines nachhaltigen Ausbruchs über 73,60 US-Dollar würde der Trend bestätigt. Das damit aktivierte, bullische Szenario bleibt intakt, solange der Kurs der Aktie nicht unter den Support-Bereich von 58 bis 60 Dollar absinkt.

Quelle: www.tradingview.com

Long-Chance auf Coca Cola

Die Positionierung im Markt, die starke Entwicklung der Dividende in den vergangenen Jahrzehnten, aber auch die Aussicht auf deutliches Wachstum in den nächsten Jahren sprechen ganz klar für ein Engagement in der Aktie. Zudem hat sich die Aktie im gegensatz zu zahlreichen Tech-Titeln und ehemaligen Highflyern auch während der Turbulenzen um die US-Zölle nahe am Allzeithoch gehalten und kann bei der nächsten Kaufwelle auf ein neues Allzeithoch ausbrechen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Coca Cola

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 53,491 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 71,43 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,78. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 57 Euro in der Aktie sinnvoll. Das entspricht einem Stop-Kurs bei etwa 0,30 Euro. Die WKN lautet PN1DGT.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 73,60 USD

Unterstützungen: 58,60 und 67 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Coca Cola

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

