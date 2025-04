AKTIE IM FOKUS: Starke Ericsson-Aktie prallt an Trendlinie ab

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Nach überraschend starken Quartalszahlen von Ericsson haben die Aktien des Telekomausrüsters am Dienstag den Sprung über die 200-Tage-Linie probiert. Mit einem Plus von gut 11 Prozent testeten die Papiere im frühen Handel ihren längerfristigen Trend, prallten zunächst aber an der 200-Tage-Linie sowie dem im Januar gestarteten Abwärtstrend ab. Zuletzt betrug der Aufschlag noch 7,4 Prozent. Im OMX 30 waren Ericsson mit Abstand der größte Kursgewinner.

Ulrich Rathe vom Investmenthaus Bernstein lobte in einer ersten Reaktion unerwartet starke Margen des Ausrüsters von Funknetzwerken. In dem von hohen Margen geprägten Amerika-Geschäft habe Ericsson den Umsatz um ein Fünftel gesteigert. Das habe das operative Ergebnis deutlich besser ausfallen lassen als angenommen. Kritisch merkte der Experte an, dass es vom Unternehmen wenig Neues zu den im Fokus stehenden Lieferketten gebe./bek/mis