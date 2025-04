Direkt zum Video auf YouTube

Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube-Kommentaren wünscht. Für heute habt ihr für eine Analyse der Amazon-Aktie votiert.

Im Fokus steht bei potenziellen Amazon-Investoren momentan ganz klar die Bewertung. Diese liegt nicht nur rund 20 Prozent unter der vergleichbaren Bewertung von Walmart, sondern das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) ist so niedrig wie zuletzt im Jahr 2009. Damals notierte die Aktie unter Berücksichtigung der Splits bei etwas über zwei US-Dollar.

Es ergibt also durchaus Sinn, darüber nachzudenken, ob die aktuelle Bewertung eine Chance darstellt. Martin wirft in diesem Video zuerst einen Blick auf die fundamentale Lage. Und auch wenn die Wachstumsdynamik klar rückläufig ist, verzeichnet Amazon noch immer steigende Umsätze und Gewinne. Ein Ende ist nicht in Sicht. Trotzdem darf man aktuell das China-Zoll-Risiko nicht außer Acht lassen. Das könnte sich bereits in ein paar Tagen negativ im Ausblick manifestieren.