Cicor wächst erneut zweistellig – Integrationserfolge und M&A-Aktivitäten stärken Wachstumskurs



Bronschhofen, 15. April 2025 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 22.2 % auf CHF 131.1 Mio. (Q1/2024: CHF 107.3 Mio.), während der Auftragseingang mit CHF 125.8 Mio. um 29.1 % über dem Vorjahr lag. Das Wachstum wurde im Wesentlichen durch die Beiträge der im Vorjahr akquirierten Gesellschaften erzielt. Im ersten Quartal hat Cicor seine Wachstumsstrategie weiter vorangetrieben: Die Übernahme von Profectus Solutions wurde abgeschlossen und die Vereinbarung zur Übernahme der Aktien von MADES wurde unterzeichnet.

Die im vergangenen Jahr übernommenen und erfolgreich integrierten Unternehmen STS Defence und die frühere TT IoT Division trugen neben den Schweizer und asiatischen EMS-Standorten massgeblich zum Umsatzwachstum bei. Organisch entwickelte sich das Geschäft im Vorjahresvergleich stabil, jedoch führte ein ausserordentlicher Umsatz von CHF 5.3 Mio. der damals frisch akquirierten STS Defence im März 2024 zu einem rechnerischen Umsatzrückgang von 4.9%.

Cicor setzt die Umsetzung der Strategie 2028 „Creating Together“ konsequent fort. Neben dem Wachstum in den Fokusmärkten Medizintechnik, Industrie sowie Luft-/Raumfahrt & Verteidigung treibt das Unternehmen die Konsolidierung der europäischen Electronic Manufacturing Services (EMS) Industrie weiter aktiv voran, da der stark fragmentierte Sektor attraktive Möglichkeiten zur Wertgenerierung bietet. Wichtige Meilensteine auf dem Weg zu diesem Ziel waren der Abschluss der Übernahme von Profectus Solutions in Suhl (Deutschland) und die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von 100 % der Anteile an Malaga Aerospace and Defense Systems (MADES) in Malaga (Spanien). Darüber hinaus hat Cicor vereinbart, den Schweizer Produktionsstandort von Mercury Mission Systems International S.A. (Mercury) zu übernehmen und eine strategische Lieferpartnerschaft abgeschlossen, und Cicor hat kürzlich ein öffentliches Übernahmeangebot für Eolane France angekündigt. Diese Transaktionen stärken Cicors Position als führender paneuropäischer Elektronikentwickler und -hersteller.



Sofern sich die geopolitischen, konjunkturellen und finanziellen Rahmenbedingungen nicht wesentlich verändern, erwartet Cicor für das Gesamtjahr 2025 weiterhin ein Umsatzwachstum auf CHF 520 - 560 Millionen und ein Ergebnis auf Stufe EBITDA von CHF 60 - 70 Millionen. Diese Guidance beinhaltet noch keine Beiträge von MADES, Eolane France und Mercury. Cicor hat die Auswirkungen potenzieller Importzölle der US-Administration analysiert und bestätigt, dass weniger als 1% des Gruppenumsatzes direkt von diesen Zöllen betroffen wäre.

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 3'450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 21 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

