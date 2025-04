EQS-News: Voltabox vollzieht Transformation: EKM-Erwerb abgeschlossen – Portfolio bereinigt – Umsatzsprung und Break-Even für 2025 erwartet

EQS-News: Voltabox AG / Schlagwort(e): Prognose

Voltabox vollzieht Transformation: EKM-Erwerb abgeschlossen – Portfolio bereinigt – Umsatzsprung und Break-Even für 2025 erwartet

Strategische Neuausrichtung nach Closing der Rahmenvereinbarung und Bereinigung des Geschäftsportfolios abgeschlossen

Prognose für 2025 verabschiedet: Umsatz zwischen 15 und 20 Mio. Euro sowie positives Ergebnis erwartet

Verlustsituation durch Geschäft mit Photovoltaik-Komplettsystemen wird kurzfristig gestoppt

Geschäftsbereich VoltaMobil und Finanzbeteiligung an der ForkOn GmbH erfolgreich verkauft

Paderborn, 15. April 2025 – Die Voltabox AG (DE000A2E4LE9) hat entscheidende Schritte ihrer strategischen Neuausrichtung abgeschlossen. Mit dem Closing der am 10. Februar unterzeichneten Rahmenvereinbarung und Erwerb von 99 % der Anteile an der EKM Elektronik GmbH von der Triathlon Holding GmbH und von der Axxellon GmbH hat der Konzern den Grundstein für das zukünftige Wachstum gelegt.

EKM ist ein hochspezialisierter Anbieter von Elektroniklösungen und Hersteller elektronischer Baugruppen, die unter anderem in stationären Energiespeichern und Traktionsbatterien, lebenserhaltender Medizintechnik sowie industrieller Mess- und Steuerungstechnik zum Einsatz kommen. Mit dieser Akquisition stärkt Voltabox seine technologische Kernkompetenz und positioniert sich als innovativer Elektronikspezialist für Zukunftsmärkte.

Parallel dazu hat Voltabox wie angekündigt den Geschäftsbereich VoltaMobil und damit sämtliche Aktivitäten im Bereich der Hochvolt-Batteriesysteme für industrielle Anwendungen im Rahmen eines Asset Deals an die Triathlon Holding GmbH erfolgreich veräußert. Die Transaktion umfasst alle dem Geschäftsbereich zugeordneten Vermögenswerte wie Produkte und Gebrauchsmuster, Kunden sowie Mitarbeiter. Das Closing der Transaktion ist bereits erfolgt. Voltabox wird durch die Veräußerung im Geschäftsjahr 2025 einen positiven Ergebnisbeitrag erzielen.

Im Zuge der strategischen Portfolio-Bereinigung hat der Voltabox-Vorstand zudem in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beschlossen, den Geschäftsbereich VoltaStore, der zuletzt das Geschäft mit Photovoltaik-Komplettsystemen abgebildet hat, neu aufzustellen. Aufgrund anhaltender Verluste der Tochtergesellschaft GreenCluster GmbH und der herausfordernden Marktsituation sieht Voltabox langfristig keine wirtschaftlich tragfähige Perspektive mehr für die Fortführung der Aktivitäten im Photovoltaik-Geschäft. Der Vorstand hat dementsprechend Maßnahmen ergriffen, um die Belastung der Ergebnissituation durch das GreenCluster Geschäft kurzfristig, voraussichtlich bis Ende Mai, zu stoppen. Die Beteiligung an der GreenCluster GmbH wird als Bestandteil der angestrebten Neuaufstellung des Geschäftsbereichs VoltaStore fortgeführt. Zu diesem Zweck hat Voltabox zuletzt die verbleibenden 20 % der Anteile an der GreenCluster GmbH erworben.

Einen weiteren Schritt zur Fokussierung auf ein nachhaltiges und profitables Geschäftsmodell stellt der Verkauf sämtlicher Anteile an der ForkOn GmbH dar. Durch eine Kapitalerhöhung der ForkOn GmbH im Dezember 2024 sank der ursprünglich von Voltabox erworbene Anteil von 9,45 % auf 4,5 %. Mit Blick auf den durch die Vorlage des Kaufangebots festgestellten Marktwert wurde die Finanzanlage im Berichtsjahr erneut wertberichtigt. Der zuletzt erfasste Buchwert beträgt dementsprechend rund TEUR 96.

Florian Seitz, CFO von Voltabox, unterstreicht: „Mit den Desinvestitionen der bisherigen defizitären Geschäftsbereiche und dem Abschluss des Erwerbs der EKM haben wir den Turnaround erfolgreich vollzogen. Voltabox ist bereit für eine neue Ära. Unser Fokus liegt jetzt auf der präzisen Ausrichtung der Organisationsstruktur mit sämtlichen Prozessen sowie der effizienten Integration der neuen Unternehmensteile. Parallel treiben wir mit hohem Tempo unsere M&A Wachstumsstrategie voran. Damit schaffen wir die Basis für Stabilität und nachhaltig profitables Wachstum.“

Ausgehend von der umfassenden Anpassung der Konzern- und Geschäftsstruktur sowie der nunmehr klaren Fokussierung auf das Produktportfolio im Bereich Elektronik und Batteriesysteme erwartet der Voltabox-Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg. Diese Entwicklung basiert auf einer anteiligen Konsolidierung der EKM Elektronik GmbH und dem einmaligen positiven Sondereffekt aus der Veräußerung des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs VoltaMobil. Die Prognose berücksichtigt zudem die Bilanzierung der Beteiligung GreenCluster GmbH und der zwischenzeitlich veräußerten Finanzbeteiligung ForkOn GmbH jeweils als nicht fortgeführte Geschäftseinheit. Mit Blick auf die bevorstehende Integration erfolgt die Prognose in Form einer Bandbreite. Nachdem Voltabox gemäß den vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2024 noch einen Konzernumsatz von 5,6 Mio. Euro bei einem EBITDA von -3,1 Mio. Euro erzielte, strebt der Konzern im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz zwischen 15 und 20 Mio. Euro an. Trotz umfangreicher einmaliger Restrukturierungskosten wird ein positives EBITDA (Ergebnis vor Abzug des Finanzergebnisses, Ertragsteuern, planmäßiger Abschreibungen und von Wertminderungen) zwischen 1,5 und 2,5 Mio. erwartet, sowie erstmals seit Bestehen des Unternehmens ein Gewinn nach Steuern (EAT).

Die detaillierte Prognose wird mit dem Geschäftsbericht am 30. April 2025 veröffentlicht.



Über die Voltabox AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener Anbieter von komplexen Elektroniklösungen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt elektronische Baugruppen, Komponenten und Komplettsysteme, die u.a. in der Batterie- und Energiespeicherbranche, lebenserhaltenden Medizintechnik, industriellen Mess- und Steuerungstechnik sowie Unterhaltungselektronik und Audio- und Lichttechnik zum Einsatz kommen. Weitere Informationen sind unter www.voltabox.ag verfügbar.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltabox AG

Stefan Westemeyer

Technologiepark 32

33100 Paderborn

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: investor@voltabox.ag

