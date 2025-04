ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank startet SFC Energy mit 'Buy' - Ziel 33 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Aktien von SFC Energy beim Kursziel von 33 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Hersteller von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen blicke auf ein Vierteljahrhundert Erfahrung in diesem Segment zurück, schrieb Analyst Michael Kuhn in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Im Unterschied zu vielen Wettbewerbern habe das Unternehmen ein belastbares Geschäftsmodell entwickelt./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 07:55 / CET

