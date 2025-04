Bitcoin hält sich stabil bei 84.000 US-Dollar

Der Kurs des Bitcoin hat sich am Mittwoch trotz der weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China stabil gezeigt. Am frühen Nachmittag wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung wenig verändert bei 84.100 US-Dollar gehandelt. Seit drei Handelstagen hält sich der Bitcoin in einer vergleichsweise engen Handelsspanne, nachdem es Anfang April zu kräftigen Kursbewegungen im Zuge der allgemeinen Turbulenzen an den Finanzmärkten wegen der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung gekommen war.

Vor einer Woche war der Bitcoin noch zeitweise unter 75.000 Dollar gefallen. Seit der Amtseinführung von Donald Trump im Januar steht der Bitcoin unter Druck. Zuvor hatten unter anderem Versprechen von Trump, eine nationale Bitcoin-Reserve zu bilden, den Kurs der Kryptowährung bis auf ein Rekordhoch bei rund 109.000 Dollar steigen lassen.

Die neue US-Regierung brachte dann zwar eine "strategische Bitcoin-Reserve" auf den Weg, diese soll aber nur mit beschlagnahmten Bitcoins gefüllt werden und nicht durch aktive Zukäufe der Regierung ausgebaut werden.