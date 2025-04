GNW-News: Bitget stellt neue Werbung mit FC-Barcelona-Star Raphinha vor, um für intelligentere Krypto-Lösungen zu werben

^VICTORIA, Seychellen, April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, startet mit LALIGA eine dynamische neue Kampagne, in der Barcelonas elektrisierender Flügelspieler Raphinha zu sehen ist. Die neue Zusammenarbeit hebt Bitgets innovative Trading-Produkte - Copy Trading, Launchpool und Pre- Market - hervor und zieht eine clevere Parallele zwischen der Präzision des Spitzenfußballs und der Strategie hinter dem intelligenten Krypto-Trading in einer Reihe von Videos, die im Laufe des Monats April veröffentlicht werden. So wie Raphinha mit Samba-Flair an den Verteidigern vorbeizieht oder auf dem Spielfeld Tiki-Taka-Präzision zeigt, befähigen die Tools von Bitget die Händler, sich mit Agilität und Weitsicht auf den Kryptomärkten zurechtzufinden. Die drei Werbespots der Kampagne zeigen diese Harmonie und verbinden den innovativen Sportansatz von LALIGA mit den technologiebasierten Trading-Lösungen von Bitget. ?Im Fußball entscheiden Sekundenbruchteile über ein Tor oder einen Fehlschuss", so Jorge de la Vega, Executive Director der LALIGA. ?Die Partnerschaft mit Bitget spiegelt unseren gemeinsamen Fokus auf Innovation, Leistung und Strategie wider - ob auf dem Spielfeld oder auf den Märkten." Raphinha, der in dieser Saison bereits 50 Tore für den FC Barcelona vorbereitet hat, stimmte dem zu: ?Sowohl beim Fußball als auch beim Trading kommt es auf schnelles Denken und die richtigen Werkzeuge an. Die Plattform von Bitget hilft Händlern, einen Vorsprung zu behalten, genau wie wir auf dem Spielfeld." Bei der Kampagne geht es nicht nur um Starpower, sondern auch um Engagement. Bitget wird Initiativen zur Benutzerschulung und Trading Challenges einführen, bei denen die Teilnehmer exklusive LALIGA-Preise gewinnen können, darunter Eintrittskarten für Spiele, bei denen sie Raphinha in Aktion für den Tabellenführer FC Barcelona sehen können. Mit vielen neuen Möglichkeiten zum Lernen, Traden und Gewinnen. ?Was mich an dieser Partnerschaft am meisten begeistert, ist nicht nur die gemeinsame Aufmerksamkeit für Kryptowährungen und Fußball, sondern auch, wie ähnlich sich diese Welten sind. Wenn Raphinha den Ball zugespielt bekommt, verarbeitet er Positionierung, Schwung und Gelegenheit in Echtzeit, ähnlich wie ein erfahrener Händler, der Marktbewegungen liest", so Gracy Chen, CEO bei Bitget. Sie fügte hinzu: ?Wir haben Tools entwickelt, die den Nutzern den gleichen Vorteil verschaffen: Mit Copy Trading können Sie von den Profis lernen, Launchpool bringt müheloses passives Einkommen und Pre-Market bietet frühe Gewinnmöglichkeiten. Diese Kampagne feiert diese strategische Denkweise, und zwar unabhängig davon, ob Sie auf unserer Plattform Trades durchführen oder Raphinha dabei zusehen, wie er das Camp Nou zum Leuchten bringt." Der Ruf von LALIGA, technologiebegeistert zu sein, passt perfekt zu Bitgets Mission, den Handel mit Kryptowährungen zugänglich und intuitiv zu machen. Beide Branchen leben von Strategie, Timing und Ausführung - sei es ein perfekt platzierter Pass oder ein gut getimter Trade. Diese Kampagne ist das jüngste Kapitel in der wachsenden Sportgeschichte von Bitget, das bereits mit der Fußballlegende Lionel Messi und dem italienischen Fußballverein Juventus zusammengearbeitet hat. Im Verlauf der Kampagne wollen Bitget und LALIGA Fans und Händler gleichermaßen dazu inspirieren, einen intelligenteren, strategischeren Ansatz zu verfolgen, sowohl in Bezug auf Kryptowährungen als auch darüber hinaus. Besuchen Sie Bitgets YouTube-Kanal für Teil 1 der Raphinha-Serie (https://youtu.be/8kRUJqVK128). Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kursen (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet- Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website (https://www.bitget.com/en/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en)

Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Anlegern wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollte sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen.