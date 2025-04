US-Konjunktur bereitet United Airlines Sorgen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Chicago (Reuters) - Die US-Fluggesellschaft United Airlines rechnet im laufenden Quartal mit weniger Gewinn als erwartet und warnt vor Abwärtsrisiken für die Gesamtjahresprognose, falls die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession abrutschen sollte.

Die Airline mit Sitz in Chicago teilte am Dienstag nach Börsenschluss mit, dass sie für das laufende Vierteljahr einen bereinigten Gewinn je Aktie in der Spanne von 3,25 bis 4,25 Dollar erwartet. Der Mittelwert liegt bei 3,75 Dollar je Anteilschein. Analysten hatten bislang laut Daten von LSEG im Schnitt mit 3,93 Dollar gerechnet.

