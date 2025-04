Der globale Zollkonflikt wird die Anleger am deutschen Aktienmarkt wohl auch am Gründonnerstag nicht verschonen. Zoll-Verhandlungen zwischen Japan und den USA machten etwas Mut, hieß es am Markt. In Asien legten die Kurse zu. Hierzulande wird der Dax mit einem Plus von 0,3 Prozent um 21.390 Punkte erwartet, wie der Broker IG vor dem Börsenstart auf Xetra signalisierte.

Der Dax hatte am Vortag dank eines Schussspurts bis auf über 21.300 Punkte das Hoch aus der Vorwoche hinter sich gelassen und muss nun versuchen, die Kursgewinne zu behaupten. Vor dem langen Osterwochenende seien Anleger aber geneigt, Kursgewinne abzusichern, schrieb der Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Finanzethos. Es könne gut sein, dass kurzfristig Gewinne gesichert beziehungsweise realisiert würden.

Siemens Energy mit starkem Ausblick

Ein überraschend gutes Quartal und ein optimistischer Ausblick für das Gesamtjahr beflügeln am Gründonnerstag die Papiere von Siemens Energy. Im Vergleich mit dem Xetra-Schluss am Vortag sprangen sie im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 7,6 Prozent auf gut 62 Euro hoch. Damit würden sie im Xetra-Hauptgeschäft näher an ihr Mitte Februar erreichtes Rekordhoch von 64,56 Euro heranrücken.

USA: Börsen weiter auf Talfahrt

Nach einigen Tagen relativer Ruhe am US-Aktienmarkt sind die Kurse am Mittwoch wieder stark unter Druck geraten. Besonders hart traf es einmal mehr die konjunktursensiblen Technologiewerte. Hier lasteten ein überraschend schwacher Auftragseingang des weltweit größten Chip-Maschinenbauers ASML sowie verschärfte Einschränkungen für Lieferungen von KI-Chips nach China durch die US-Regierung auf der Stimmung.

Die anhaltende Sorge vor den Folgen der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Trump drückten zusätzlich auf die Stimmung auf dem Parkett. Für Unruhe sorgten unter anderem die Äußerungen von US-Notenbankchef Powell, der vor anhaltend negativen Auswirkungen der Zölle auf die Inflation in den USA warnte.

Für den von den großen Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 3,04 Prozent auf 18.258 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 1,73 Prozent auf 39.669 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 büßte 2,24 Prozent auf 5.276 Zähler ein. Im Gegenzug verzeichneten US-Staatsanleihen Gewinne.

Asien: Verluste

Zollgespräche zwischen den USA und Japan haben die Stimmung der Anleger an den Börsen Asiens am Donnerstag ein Stück weit gestützt. Der japanische Leitindex Nikkei notierte am Morgen knapp ein Prozent im Plus. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 1,2 Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien um 0,3 Prozent nachgab. Gewinne gab es in Australien.

Anleihen:

Devisen:

Rohöl:

Wichtige Termine:

10:30: LVMH, Hauptversammlung

10:30: Beiersdorf, Hauptversammlung

13:00: American Express, Q1-Zahlen

14:15: EZB Zinsentscheid

(mit Material von dpa-AFX)