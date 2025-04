Neues Wochenhoch im Dax wird zunächst abverkauft - Wall Street als Zünglein an der Waage

Dax-Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Dax-Chartanalyse vom Dienstag ("Dax klettert 1.100 Punkte seit Freitag - jetzt kann die Erholung jederzeit enden") lautete wie folgt:

Nach der Erholung von über 1.100 Punkten seit dem Tagestief vom vergangenen Freitag ist im Bereich des Vorwochenhochs um 21.250/300 Punkte nun jederzeit mit einem abrupten Ende der Erholung zu rechnen.

Der Dax verlor am gestrigen Vormittag zeitweise über 300 Punkte und rutschte unter die Marke von 21.000 Punkten ab, zeigte sich dann allerdings im Handelsverlauf erstaunlich robust - vor allem im Vergleich mit den deutlich nachgebenden US-Indizes.

Diese relative Stärke im Vergleich zur Wall Street wird dann heute Vormittag belohnt: Der Index startete am Morgen auf einem neuen Wochenhoch um 21.430 Punkte, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick:

Der Abverkauf von knapp 200 Punkten ausgehend vom Tageshoch noch innerhalb der ersten Handelsstunde nach der XETRA-Eröffnung heute Morgen ist zunächst kurzfristig negativ zu interpretieren.

Wird die Aufwärtstrendlinie (schwarz) im Stundenchart unten per Stundenschlusskurs unterboten, müsste sogar ein erneuter Rücksetzer unter die 21.000er Marke eingeplant werden. Hoffnung gibt es aber aus Übersee: Die US-Futures liegen im vorbörslichen Handel nach dem gestrigen Abverkauf deutlich im Plus. Sollte die Wall Street am Nachmittag tatsächlich eine größere Erholung starten, dürften auch die Dax-Käufer vorerst weiter im Spiel bleiben für eine Fortsetzung auf der Oberseite.