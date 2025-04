Secunet startet mit deutlichem Umsatzplus und operativ schwarzen Zahlen

ESSEN (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks hat einen besseren Jahresstart verzeichnet als ein Jahr zuvor. Im ersten Quartal zog der Umsatz laut vorläufigen Daten vom Donnerstag um über ein Drittel auf 78,3 Millionen Euro an, wie die Essener mitteilten. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg auf 1,8 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte der seit März im Kleinwerteindex SDax notierte Dienstleister noch einen operativen Verlust von 5,6 Millionen Euro eingefahren.

Das hohe Niveau des Umsatzes sei auf bereits zum Vorjahresende getätigte und nun in den ersten drei Monaten ausgelieferte Bestellungen zurückzuführen, hieß es. Der Vorstand bestätigte die Jahresprognose, die Ende März bei Anlegern für Enttäuschung gesorgt hatte. Die Secunet-Aktie gewann nach der Mitteilung mehr als vier Prozent. Die finalen Quartalszahlen will das Unternehmen am 13. Mai vorlegen./men/he