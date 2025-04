Bodenbildung möglich? | US-Dollar steigt | Renditen sinken | Aktien erholt

Die Aktienfutures stiegen am Dienstag, da die Händler nach einem harten Tag an der Wall Street auf eine Erholung hofften, nachdem Präsident Donald Trumps jüngste Kritik am Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, die Stimmung gedrückt hatte.

Der Montag markierte für Dow und Nasdaq den vierten Verlusttag in Folge.



Die Anleger wurden zunehmend verunsichert, nachdem Trump auf Truth Social gepostet hatte, dass sich die Konjunktur abschwächen würde, wenn die Fed die Zinsen nicht senke. In seinem jüngsten von mehreren Posts, in denen er Powell namentlich anprangerte, bezeichnete er den Fed-Chef als „Mr. Too Late“ und einen „großen Verlierer“.



Trump deutete letzte Woche Powells „Entlassung“ an – ein beispielloser Schritt, den das Team des Präsidenten derzeit prüft, sagte der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Kevin Hassett . Powell erklärte, er könne laut Gesetz nicht entlassen werden und beabsichtige, bis zum Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 im Amt zu bleiben.



Anleger werden am Dienstagmorgen die Ergebnisse der Umfrage der Richmond Fed zum verarbeitenden Gewerbe beobachten. Mehrere Fed-Vertreter, darunter Fed-Vizepräsident Philip Jefferson, Präsident der Minneapolis Fed Neel Kashkari und Fed-Gouverneurin Adriana Kugler, werden voraussichtlich im Laufe des Tages Reden halten.



Ausserdem gab es vorbörslich Zahlen von MMM, Verizon und GE AEROSPACE.



