EQS-Adhoc: naoo AG: Ehemaliges Geschäftsleitungsmitglied von Google-Schweiz übernimmt Ausbau von naoo im DACH-Raum

naoo AG: Ehemaliges Geschäftsleitungsmitglied von Google-Schweiz übernimmt Ausbau von naoo im DACH-Raum



22.04.2025 / 09:40 CET/CEST

Ehemaliges Geschäftsleitungsmitglied von Google-Schweiz übernimmt Ausbau von naoo im DACH-Raum

naoo Gregor Doser wechselt nach 13 Jahren bei Google Schweiz zu naoo

War wesentlich verantwortlich für den Erfolg von YouTube Schweiz

Übernimmt die Leitung des Aufbaus von naoo im DACH-Raum in der Geschäftsleitung

Zürich, 22. April 2025 – Die naoo AG («naoo»; ISIN: CH1323306329; Börsenkürzel: NAO) gibt bekannt, dass Gregor Doser mit Wirkung zum 12. Mai 2025 in die Geschäftsleitung der Gesellschaft eintritt. In seiner Funktion als Managing Director – DACH Markets wird Doser den Aufbau und die kommerzielle Entwicklung der Plattform in der Schweiz, Deutschland und Österreich verantworten.

Gregor Doser war zuletzt über 13 Jahre Mitglied der Geschäftsleitung von Google Schweiz und spielte eine Schlüsselrolle beim Aufbau von YouTube im Schweizer Markt. Neben seiner Tätigkeit für die naoo AG wird er auch bei der Tochtergesellschaft Kingfluencers AG die Verantwortung für Vertrieb und strategische Kundenentwicklung übernehmen.

Gregor Doser bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Medien- und Digitalbranche mit. Seine Karriere begann er bei der SRG SSR idée suisse, wo er bei Publisuisse das nationale Marketing Services leitete und für Marktforschung sowie die Preisgestaltung der öffentlich-rechtlichen TV-Angebote verantwortlich war. Im Anschluss wechselte er zu GroupM, dem Mediaagentur-Netzwerk der WPP-Gruppe, wo er als Trading Director den Aufbau des Unternehmens in der Schweiz entscheidend mitprägte.

Ab 2011 war Gregor Doser als Industry Leader und Mitglied der Geschäftsleitung bei Google Schweiz tätig. In dieser Rolle betreute er strategisch wichtige Kunden aus den Bereichen Handel, Telekommunikation, Medien und Agenturen und war massgeblich am Marktaufbau von YouTube in der Schweiz beteiligt. Nach 13 Jahren bei Google wechselt er nun direkt zu naoo, um den Plattformaufbau in der Schweiz und im gesamten DACH-Raum mitzugestalten. Darüber hinaus übernimmt er bei der kürzlich von naoo übernommenen Influencer-Agentur Kingfluencers die Verantwortung für den Vertrieb sowie den Ausbau strategischer Kundenbeziehungen.

„naoo erinnert mich an den Moment, als wir YouTube in der Schweiz eingeführt haben“, sagt Doser. „Eine Plattform, die begeistert, verbindet und echten Mehrwert schafft. Was mich besonders überzeugt hat, ist, dass naoo Fähigkeiten bietet, die ich so bei keiner anderen Plattform sehe: Nutzer werden nicht nur für ihre Inhalte, sondern auch für ihre Aktivität und Interaktion belohnt. Die Verbindung aus digitaler Reichweite, lokalen Angeboten und spielerischer Motivation sorgt für eine ganz neue Qualität der Nutzerbindung. naoo funktioniert nicht nur über Likes – sondern über echte Teilnahme. Mein Ziel ist es, naoo als neue Heimat für kreative Inhalte, lokale Entdeckungen und spannende Interaktionen zu positionieren – entwickelt in der Schweiz, für die Schweiz und darüber hinaus."

Zu seinen Aufgaben bei naoo gehört es, die strategische Marktentwicklung zu steuern und die Positionierung von naoo als innovative, vertrauenswürdige Social-Media-Plattform nachhaltig zu verankern. Dabei verantwortet Doser nicht nur den Aufbau zentraler Kundenbeziehungen, sondern auch die Ausarbeitung des lokalen Marktzugangs, die Entwicklung relevanter Wachstumsinitiativen sowie die gezielte Vernetzung mit Schlüsselakteuren aus Wirtschaft, Agenturwelt, Medien und Hochschulen. Durch seine langjährige Erfahrung bringt er wertvolle Impulse in die Weiterentwicklung der Produktstrategie und der Markenwahrnehmung ein – mit dem Ziel, naoo als festen Bestandteil im digitalen Alltag zu etablieren.

„Wir freuen uns ausserordentlich, Gregor Doser bei naoo willkommen zu heissen“, sagt Dr. Thomas Wolfensberger, Gründer und Ankeraktionär der naoo AG. „Sein tiefes Verständnis für den Schweizer Markt und seine Leidenschaft für erlebnisorientierte Plattformen machen ihn zur Idealbesetzung für den weiteren Aufbau von naoo. Mit seiner strategischen Denkweise und seinem starken Netzwerk wird er Türen öffnen und Potenziale erschliessen, die weit über das hinausgehen, was wir uns heute vorstellen können – so wie er bereits massgeblich zur Erfolgsgeschichte von YouTube in der Schweiz beigetragen hat. Auch bei Kingfluencers wird er in strategischen Fragen und der Betreuung unserer Schlüsselkunden eine wichtige Rolle übernehmen.“

Über naoo

Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.naoo.com.

Über Kingfluencers

Kingfluencers ist ein Unternehmen der naoo AG und agiert als spezialisierte Agenturmarke innerhalb der naoo-Gruppe. Kingfluencers ist die führende Schweizer Agentur für Influencer- und Social-Media-Marketing. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 hat sich das Unternehmen als zentraler Partner für Marken etabliert, die authentische und wirkungsvolle digitale Kampagnen realisieren möchten. Mit einem umfassenden Netzwerk aus über 3'000 Influencern, datenbasierten Strategien und einer hauseigenen KI-gestützten Kampagnenplattform bietet Kingfluencers Marken innovative Lösungen zur Optimierung ihrer digitalen Reichweite. Das Unternehmen kombiniert Performance-Marketing mit Storytelling und deckt alle relevanten Kanäle ab – von Instagram, TikTok und YouTube bis hin zu B2B-Influencer-Marketing und Employee Advocacy. Mit seinem interdisziplinären Team setzt Kingfluencers neue Massstäbe für kreatives, datengetriebenes und zielgerichtetes Influencer-Marketing in der Schweiz und darüber hinaus.

