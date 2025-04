IRW-News: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash berichtet über die Fertigstellung von Phase 1 des Mangali-Hafens und die bevorstehende Ankunft der Ausrüstung für das Mayumba-Kraftwerk in der Nähe seines Banio-Kaliprojekts

IRW-PRESS: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash berichtet über die Fertigstellung von Phase 1 des Mangali-Hafens und die bevorstehende Ankunft der Ausrüstung für das Mayumba-Kraftwerk in der Nähe seines Banio-Kaliprojekts

22. April 2025, Vancouver, BC - Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: XOD) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") - - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash-corp/ - freut sich, den Abschluss von Phase 1 des Mangali-Hafens bekannt zu geben und ein Update über den laufenden Bau des Wärmekraftwerks in der Nähe von Mayumba, Gabun, zu geben. Bei diesen Infrastrukturprojekten, die sich in unmittelbarer Nähe des Kaliprojekts Banio des Unternehmens befinden, handelt es sich um unabhängige Initiativen, die von privaten und gabunischen Regierungspartnern geleitet werden, und von denen erwartet wird, dass sie die betrieblichen und wirtschaftlichen Aussichten der Kalierschließungsbemühungen von Millennial erheblich verbessern werden.

Mangali Port Phase 1 Fertigstellung

Die Fertigstellung von Phase 1 des Mangali-Hafens, einem öffentlich-privaten Partnerschaftsprojekt zwischen der African Conservation Development Group (siehe https://afcondev.com/grande-mayumba) und der Gabunischen Republik, stellt einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung der Infrastruktur im Süden Gabuns dar. Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. November 2024 dargelegt, umfasst Phase 1 den Bau eines 130 Meter langen Kais, der für Schiffe mit einem Tiefgang von 3 Metern ausgelegt ist und Platz für Lastkähne und Landungsboote bietet. Diese Infrastruktur wurde von der Grande Mayumba Port Company (GMPC) im Rahmen eines langfristigen (30 Jahre) öffentlichen Dienstleistungsvertrags mit der Hafenbehörde (OPRAG) entwickelt und soll auch von dieser betrieben werden. Dies ist die erste Phase einer umfassenderen Initiative zur Erweiterung der Hafen- und Industriezonenkapazität und zur Erhöhung der Tiefgangstiefe, um größere Schiffe aufzunehmen und die gesamte Geschäftsentwicklung im Süden Gabuns zu unterstützen. Da diese Phase nun abgeschlossen ist, kann der Hafen in Kürze mit der Anlieferung von Ausrüstungen beginnen, angefangen mit den Gasturbinen für das Kraftwerk Mayumba, die Mitte April eintreffen sollen. Diese Entwicklung stärkt die Kapazitäten der Region für den Seeverkehr und dürfte die effiziente Exportlogistik unterstützen, die für die Erschließung des Banio-Kali-Projekts entscheidend ist. Millennial ist nicht direkt am Bau oder Betrieb des Hafens beteiligt.

Fortschritte im Kraftwerk Mayumba

Der Bau des Wärmekraftwerks südlich von Mayumba schreitet weiter voran, wobei die bevorstehende Ankunft der Gasturbinen einen wichtigen Schritt darstellt. Sobald das Kraftwerk in Betrieb ist, wird es mit einer Leistung von zunächst 8,5 MW, die auf 50 MW erweitert werden kann, eine zuverlässige Energiequelle für die Region darstellen. Obwohl es sich bei diesem Projekt um eine öffentlich-private Partnerschaft handelt, die von Millennial unabhängig ist, dürfte die Nähe zum Banio-Kaliprojekt die Risiken im Zusammenhang mit dem künftigen Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb mindern, da der Zugang zu einer stabilen Energieinfrastruktur gewährleistet ist.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial Potash, erklärte: "Die Fertigstellung von Phase 1 des Mangali-Hafens und die für Mitte April geplante Ankunft der Gasturbinen des Mayumba-Kraftwerks sind transformative Entwicklungen für den Süden Gabuns. Obwohl diese Projekte zum jetzigen Zeitpunkt nicht spezifisch für Millennial sind ( ), verbessert ihre Nähe zu unserem Banio-Kaliprojekt unsere betrieblichen Aussichten erheblich, da wir davon ausgehen, dass wir diese Anlagen zu gegebener Zeit nutzen können. Der Hafen wird eine effiziente Verschiffung ermöglichen, und das Kraftwerk wird eine zuverlässige Energieversorgung gewährleisten - beides ist für den Erfolg unseres geplanten Lösungsbergbaus und der konventionellen Verarbeitungsmethoden entscheidend. Wir begrüßen das Engagement der gabunischen Regierung für die regionale Infrastruktur und werden unsere Aktionäre weiterhin auf dem Laufenden halten, sobald sich diese Fortschritte einstellen."

Millennial ist weiterhin bestrebt, das Kaliprojekt Banio voranzutreiben und die umfassenderen Bemühungen der gabunischen Regierung zur Erschließung des südlichen Gabun zu unterstützen. Das Unternehmen wird weitere Updates zur Verfügung stellen, sobald diese nahe gelegenen Infrastrukturprojekte Fortschritte machen und die Planung und Entwicklung seiner Kalibetriebe beeinflussen.

