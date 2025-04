Trading-Chance Sanofi: Trend-Aktie nach Rücksetzer attraktiv

Werbung

Immer wieder stellen wir in unseren Artikeln Aktien vor, deren Entwicklung so stetig ist, dass man nicht nur beständig Dividenden ausschüttet, sondern diese auch jährlich erhöhen. Besonders in turbulenten Zeiten und in Krisenjahren ist es ein enormer Vorteil, Aktien dieser Qualität in seinem Portfolio zu haben, da sie meist weniger verlieren oder sich schneller wieder erholen. In einigen Fällen koppeln sie sich sogar gänzlich vom Gesamtmarkt ab. Die meisten Aristokraten-Aktien stammen aus den USA. Doch es gibt auch in Europa vereinzelt diese Werte. Einen davon stellen wir heute vor: Sanofi!

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Sanofi?

Das Unternehmen ist im Gesundheitsbereich tätig und dort in der Pharma-Branche angesiedelt. Mit seinen drei großen Sparten ist die in Frankreich ansässige Firma breit aufgestellt und hat stabile Einkommensquellen. Im Segment Pharmaceuticals bietet Sanofi ein breites Spektrum an verschreibungspflichtigen Medikamenten für verschiedene Therapiebereiche an, wie beispielsweise Diabetes, Onkologie, seltene und entzündliche Krankheiten. Das Segment Vaccines ist durch die Tochtergesellschaft Sanofi Pasteur repräsentiert. Sanofi Pasteur ist einer der weltweit führenden Hersteller von Impfstoffen und bietet Impfstoffe gegen eine Vielzahl von Infektionskrankheiten an. Die Produktpalette deckt Impfstoffe für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Reisende ab. Consumer Healthcare ist ein weiterer wichtiger Bereich von Sanofi. In diesem Segment entwickelt und vermarktet das Unternehmen frei verkäufliche Medikamente und Gesundheitsprodukte. Dazu gehören unter anderem Schmerzmittel, Erkältungs- und Allergiepräparate sowie Nahrungsergänzungsmittel.

Nach Korrektur an Unterstützung angekommen

Bei der Erstemission im Jahr 1987 notierte Sanofi bei 6,19 Euro (umgerechnet auf den heutigen Kurs, denn damals gab es den Euro noch nicht). Heute wird die Aktie zu mehr als 90 Euro gehandelt. Allein hieran wird die Erfolgsstory des Unternehmens bereits deutlich. Bis 2001 kannte der Aktienkurs des französischen Pharmariesen nur eine Richtung: Norden! Die darauffolgenden 7 Jahre waren mit dem Platzen der Tech-Blase an den Börsen, 9/11 und der großen Finanzkrise inklusive der Lehman-Pleite 2008 stark krisengebeutelt. Von mehr als 86 Euro hatte sich der Kurs bis Oktober 2008 knapp halbiert. Doch dann kamen die Papiere wieder in ein ruhigeres Fahrwasser und nahmen den Aufwärtstrend erneut, wenn gleich in abgeflachter Fassung, auf. Der ultralangfristige Aufwärtstrend verläuft derzeit bei knapp 72 Euro (grün). Der seit 2011 intakte Trend hat seine Untergrenze bei 82 Euro. Hinzu kommt eine horizontale Unterstützung bei 86,50 Euro, die unter anderem aus dem Hoch des ersten Bullen-Runs resultiert. Widerstände finden sich bei 101,50 und bei 106,60 Euro, sowie bei 110 Euro. Nahe der beschriebenen Unterstützungen und langfristigen Aufwärtstrendlinien erscheint es attraktiv, diese Trendaktie zu kaufen oder (wenn man sie bereits besitzt) Stücke zuzukaufen.

Hohe Margen und Wachstum voraus

Mit einer Netto-Marge von 13,33% sticht Sanofi bereits klar aus der Masse der Unternehmen heraus. Diese soll bis 2028 sogar auf bis zu 25% gesteigert werden. Den Gewinn will das Pharma-Unternehmen von derzeit 4,43 Euro je Aktie auf 9,94 Euro je Anteilsschein bis 2028 mehr als verdoppeln. Die Dividende soll im gleichen Zeitraum von aktuell 3,76 Euro auf 5,10 Euro erhöht werden. Das bereinigte KGV liegt derzeit bei 12,8 und damit sogar knapp unter dem langfristigen Durchschnitt, der bei 13,2 gelegen ist. Gerade in einer alternden Gesellschaft, wie wir sie in Europa haben, ist und bleibt das Thema „Gesundheit“ einer der wichtigen Trends. Die Aussichten sind also absolut positiv.

Long-Position auf Sanofi

Fassen wir die fundamentalen, wie auch die technischen Faktoren zusammen, so kommen wir zu dem Schluss, dass Sanofi auf dem aktuellen Niveau einmal mehr ein attraktives Investment sein dürfte. Sowohl für mittel-, wie auch langfristig ausgerichtete Marktteilnehmer erscheint ein Engagement lukrativ. Da es immer schwierig ist, ein präzises Timing hin zu bekommen, halten wir es für smart, nicht das gesamte Pulver beim ersten Einstieg zu verschießen, sondern noch etwas Reserven für Zukäufe (pro oder antizyklisch) an den genannten Marken vorzuhalten.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Sanofi

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 67,664 Euro. Bei einem aktuellen Kurs von 90,33 Euro ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 4. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung, wie möglich. Die WKN lautet HB9EPV.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 101,5 und 106,60 Euro

Unterstützungen: 86,5 und 82 Euro

Open end Turbo Long Optionsschein auf Sanofi

