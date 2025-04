Ypsomed verkauft Insulinpumpengeschäft für 420 Millionen Franken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die Schweizer Medizintechnikfirma Ypsomed hat einen Käufer für ihr Insulinpumpen-Geschäft gefunden.

Firmenchef Simon Michel veräußert Diabetes Care an die von seinem Vater kontrollierte TecMed für bis zu 420 Millionen Franken, teilte Ypsomed am Dienstag mit. Der Deal werde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte über die Bühne gehen. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 steuerte Diabetes Care mit einem Umsatz von 98,1 Millionen Franken rund ein Drittel zu den Erlösen des Gesamtkonzerns bei.

TecMed hat den Sitz genau wie Ypsomed in der Schweizer Stadt Burgdorf und wird von Willy Michel kontrolliert. Er hatte die seit 2004 börsennotierte Ypsomed gegründet und zu einem der größten Schweizer Familienunternehmen aufgebaut.

Mit dem Verkaufserlös wolle Ypsomed das Geschäft mit Systemen zur subkutanen Selbstinjektion ausbauen, kündigte Firmenchef Simon Michel an. "Unsere grundlegenden Wachstumstreiber - die zunehmende Verbreitung der Selbstmedikation sowie die Zunahme von Biologika und Biosimilars - bieten weiterhin enormes Potenzial", erklärte er. Um von diesem Wachstum maßgeblich zu profitieren, sei Ypsomed mit seinen automatisierten Prozessen gut aufgestellt.

