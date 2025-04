Aktien New York Ausblick: Erholung bleibt in Gang - Moderatere Töne von Trump

NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt wieder etwas gestiegene Risikofreude der US-Anleger hält am Mittwoch an. Der Broker IG erwartet den Dow Jones Industrial rund anderthalb Stunden vor dem Handelsstart 1,9 Prozent höher bei 39.949 Punkten. Bereits tags zuvor hatte sich der US-Leitindex klar erholt, nachdem er am Ostermontag zeitweise wieder unter 38.000 Punkte gerutscht war.

Auslöser der jüngsten Schwäche waren die harten Worte des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung des US-Notenbankchefs. Inzwischen sorgte Trump aber für Entspannung, indem er klarstellte, dass er nicht vorhabe, Jerome Powell zu entlassen. Trump würde gerne sehen, dass Powell aktiver wird, was Zinssenkungen angeht. Es sei die perfekte Zeit für eine Zinssenkung, aber wenn Powell es nicht mache, sei das auch nicht das Ende, sagte Trump.

Zudem freuen sich die Marktteilnehmer über Entspannungssignale im Handelsstreit mit China. Trump ließ seine Sprecherin mitteilen, dass man in Richtung Handelsabkommen vorankomme. Auch US-Finanzminister Scott Bessent hat Medienberichten zufolge eine baldige Deeskalation im Zollstreit mit China in Aussicht gestellt.

Dies hilft besonders den Kursen von Technologiewerten. Der Auswahlindex Nasdaq 100 wird von IG 2,7 Prozent höher taxiert auf 18.767 Punkte.

Besonders im Fokus stehen wie üblich die sogenannten glorreichen Sieben: Alphabet , Microsoft , Apple , Meta , Amazon und Nvidia und Tesla . Sie alle legen vorbörlich zu - Apple und Meta trotz Strafen der EU in dreistelliger Millionenhöhe wegen der Verletzung europäischen Digitalrechts.

Tesla hilft derweil nach erwartungsgemäß schwachen Quartalszahlen vor allem der Kurswechsel ihres Chefs Elon Musk. Ab Mai will er eigenen Angaben zufolge "erheblich" weniger Zeit als Trumps Kostensenker im Regierungsapparat verbringen. Stattdessen werde er sich wieder mehr um die Belange des Elektroauto-Herstellers kümmern.

Bei anderen Werten kommen eigene Zahlen oder die der Konkurrenz gut an. So schossen die Papiere von Vertiv vorbörslich um bis zu 20 Prozent nach oben. Der Spezialist für Rechenzentren, der mit Nvidia am iGenius-Supercomputer arbeitet, überzeugte mit dem Quartalsergebnis. Gleiches gilt für den Energiekonzern GE Vernova, dessen Papiere fast 10 Prozent zulegten. Mit den in Europa starken SAP schwammen Salesforce-Aktien mit. Der Konkurrent der Walldorfer mit gebrochenem Geschäftsjahr legt Anfang Juni wieder Zahlen vor, für die es von den Deutschen nun positive Signale gab./ag/jha/