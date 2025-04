Boeing, GE Vernova, Vertiv überzeugen | Trump deeskaliert| Aktien Rally Modus

Die Aktienfutures stiegen am Mittwoch, nachdem Präsident Donald Trump erklärt hatte, er plane nicht, den Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, von seinem Posten als Zentralbankchef zu entlassen. Sie erhielten zudem Auftrieb, da Trump zudem eine mögliche Senkung der Zölle auf chinesische Importe signalisierte.



Trump sagte, er sei bereit, in den Handelsgesprächen mit China einen weniger konfrontativen Ansatz zu verfolgen. Er wies darauf hin, dass der Zoll von 145 % auf chinesische Importe „sehr hoch sei und nicht so hoch ausfallen werde. Er wird mit den Worten zitiert, dass er nicht annähernd so hoch ausfallen, sondern deutlich sinken werde. Aber er wird nicht bei null liegen.“



Starke Zahlen und viel Erleichterung sehen wir zudem vorbörslich von Vertiv , Boeing und GE Vernova, während Apple und Meta neuer Ärger mit den Regulierungsbehörden der EU und Millionenzahlungen drohen.







