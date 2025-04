In unruhigen Börsenzeiten wie diesen suchen viele Anlegerinnen und Anleger nach Möglichkeiten, ihr Kapital zu schützen – ohne dabei gänzlich auf Renditechancen zu verzichten. Ein Garant-Cap-Zertifikat kann hier einen attraktiven Mittelweg bieten, denn es verbindet Kapitalschutz mit einer begrenzten Partizipation an möglichen Kursgewinnen.

Die Aktienmärkte befinden sich seit einigen Wochen im Korrekturmodus. Auslöser sind unter anderem die zunehmende Unsicherheit durch die Politik Trumps sowie die nach wie vor mitunter hohen Bewertungen – insbesondere im US-Technologiesektor. Die Folge sind teilweise deutliche Kursrückgänge. Viele Anlegerinnen und Anleger stellen sich nun die Frage: Ist die Korrektur schon vorbei – und wann ist der richtige Einstiegszeitpunkt?

Zwar kann niemand mit Sicherheit vorhersagen, wie sich die Märkte entwickeln werden, aber das ist auch nicht zwingend notwendig. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich auch in unsicheren Phasen strategisch zu positionieren. Wer nicht ganz außen vor bleiben, sich aber auch nicht den starken Schwankungen der Technologiewerte aussetzen möchte, kann zum Beispiel in meist stabilere, dividendenstarke Aktien investieren. Genau hier setzt der onemarkets Fidelity World Equity Income Fund an: Er investiert weltweit in Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristigem Wachstumspotenzial (Weitere Informationen zum onemarkets Fidelity World Equity Income Fund hier).

Mit Kapitalschutz investieren

Für Anlegerinnen und Anleger, für die diese Strategie attraktiv ist und die sich darüber hinaus mittels Kapitalschutz gegen Kursrückgänge absichern möchten, könnte das aktuell zur Zeichnung angebotene Garant Cap Zertifikat 05/2031 der UniCredit S.p.A. auf den onemarkets Fidelity World Equity Income Fund – M interessant sein. Das Zertifikat ermöglicht eine 100-Prozent-Teilhabe an einem steigenden Kurs des Fonds bis zum Cap (obere Kursgrenze). Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei EUR 1.450,– pro Zertifikat. Zusätzlich bietet das Zertifikat einen Kapitalschutz am Laufzeitende durch die UniCredit S.p.A. Liegt der Referenzpreis des Fonds am letzten Beobachtungstag auf Höhe des oder unter dem Basispreis, greift der Kapitalschutz und die Rückzahlung erfolgt zum Berechnungsbetrag von EUR 1.000,– pro Zertifikat.

Die Laufzeit des Garant-Cap-Zertifikats beträgt 6 Jahre, wobei es unter normalen Marktbedingungen börslich und außerbörslich verkauft werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass der Kapitalschutz nur am Ende der Laufzeit greift. Bei einer Veräußerung während der Laufzeit können Anlegerinnen und Anleger auch einen Verlust erleiden, wenn der Verkaufspreis unter dem Erwerbspreis liegt. Zudem besteht bei Zertifikaten das Risiko, dass der Emittent seine Verpflichtungen aus dem Produkt z. B. im Falle einer Insolvenz nicht erfüllen kann (Emittentenrisiko).

Garant Cap Zertifikat 05/2031 der UniCredit S.p.A.auf den Fonds onemarkets Fidelity World Equity Income Fund – M Basiswert onemarkets Fidelity World Equity Income Fund – M ISIN / WKN IT0005640781 / A2FHTX Emissionspreis EUR 1.025,– Letzter Beobachtungstag 13.05.2031 Rückzahlungstermin 20.05.2031 Berechnungsbetrag EUR 1.000,– Basispreis 100 %* Cap (obere Kursgrenze) 145 %* Maximaler Rückzahlungsbetrag EUR 1.450,– Zeichnungsfrist bis 15.05.2025** Emissionstag 20.05.2025 * vom Referenzpreis am anfänglichen Beobachtungstag

** vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

Funktionsweise des Produkts hier.

Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit S.p.A.

Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Stand: 17.04.2025. Quelle: onemarkets (UniCredit Bank GmbH)

Bildnachweis:

iStockphoto.com: olegmit