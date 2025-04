EQS-News: hep solar: erfolgreicher Verkauf eines 48-MWp-Portfolios in den USA

EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Verkauf

hep solar: erfolgreicher Verkauf eines 48-MWp-Portfolios in den USA



23.04.2025 / 11:30 CET/CEST

Güglingen, 23. April 2025 – Der international agierende Solarspezialist hep solar hat ein Portfolio von fünf Solarprojekten mit einer Nennleistung von 48 MWp in den USA verkauft.

Mit dem Verkauf des fertig entwickelten und kurz vor Baubeginn stehenden Portfolios konnte hep solar in einem herausfordernden Marktumfeld, das in den USA in den letzten Monaten durch große Unsicherheit geprägt war, einen bedeutenden Erfolg erzielen. Durch die schrittweise zufließenden Mittel sollen in den nächsten Wochen unter anderem Nachrangdarlehen in Höhe von 10 Mio. Euro der hep opportunity 1 GmbH vollständig zurückgezahlt werden.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet hep solar einen deutlichen Anstieg der Erlöse durch Verkäufe von Solarprojekten, die sich aktuell in der Entwicklung befinden. Neben den Verkäufen arbeitet hep solar auch an der strategischen Erweiterung der eigenen Wertschöpfung, insbesondere durch den Aufbau eines Eigenbestands an operativen Solarprojekten.



Über hep solar

hep solar ist ein Spezialist für Solarinvestments und Solarparks. Das inhabergeführte Familienunternehmen aus Baden-Württemberg entwickelt, baut, betreibt und finanziert Solarparks auf der ganzen Welt, aber vor allem in Deutschland, Japan und Nordamerika. Seit über 15 Jahren verbindet hep solar Know-how im operativen Umgang mit Solarparks mit hoher Kompetenz im Finanzbereich. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Projektentwicklung über den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Über internationale Solarinvestments bietet hep solar Anlegern und Investoren die Möglichkeit, sich am weltweiten Ausbau von Solarenergie zu beteiligen. hep solar beschäftigt weltweit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Niederlassungen in Deutschland, Japan, USA und Kanada.



Pressekontakt:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

T +49 7135 93446-759

E presse@hep.global

www.hep.global



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Landshuter Allee 10

D-80637 München

T +49 89 8896906-25

E linh.chung@linkmarketservices.eu

www.linkmarketservices.eu

